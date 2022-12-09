AKP'nin başörtüsü için 'anayasa değişikliği' teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

09 Aralık 2022 Cuma, 16:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" sözleriyle işaret ettiği anayasa değişikliği teklifi TBMM'ye sunuldu.

Meclis'te konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP ve BBP'nin desteği ile teklifin 336 milletvekili imzasıyla sunulduğunu söyledi.

Teklif, bütçe görüşmeleri nedeniyle aralık ayının 16'sından sonra ele alınacak.

Meclis'te konuşan Özlem Zengin, "Başörtüsüne biz bez parçası diyenler bu konuyu anlamamışlardır. Bu konunun nasıl bir travma olduğunu asla anlayamamışlardır. Anlamış olsalardı bu konuyu anlatma şekilleri de çok farklı olurdu. 90'lara geldiğimizde de bizler başka bir boyuta geçtik. Başörtülü kadınlar nezdinde tüm inanan insanlar için bir soykırım bu ülkede yaşadı" dedi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Zengin ayrıca, tarikatta çocuk istismarı skandalına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacağını bildirdi.

AKP'li Zengin, "Hem Grup Başkanımız İsmet Yılmaz Bey ile hem de Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştüm ve onların da bilgisini alarak araştırma komisyonu kurmaya karar verdik. Bütün siyasi partiler olarak bunu kuracağız" dedi.

"TEKLİFİMİZDE BAŞÖRTÜLÜLERİN DE BAŞI AÇIKLARIN DA HAKKINI SAVUNUYORUZ"

AKP'li Zengin'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

* 336 milletvekilimizin imzasıyla birlikte, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi birazdan AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e sunuyoruz. Kanunla teminat altına alınan kanunla değişir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmelidir.

* Teklifimizde; başörtülülerin de başı açıkların da hakkını savunuyoruz. Kısaca kadınların özgürlüğünü savunuyoruz. Diğer konu da ailele müessesine dair. Bizim anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir tahrip etmek istiyorsanız, önce aileden başlamanız gerekir. Biz anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz.

"BAŞÖRTÜSÜNE BİZ BEZ PARÇASI DİYENLER BU KONUYU ANLAMAMIŞLARDIR"

* Bu yasaklar 60'ta başladı, 1986 yılına geldiğimizde o zaman darbenin başındaki kişi Kenan Evren, bu yasaklara konsantre oldu. Bu yasaklar başladıktan sonra; kendim de ilk mücadeleye girdiğimde kendim de başörtülü değildim. Biz bugün Türkiye'de bu noktaya gelmişsek; başı açık kadınların desteğiyle, kadın erkek genç bizimle aynı fikirde olsun olmasın o insanların mücadelesiyle bugünlere geldik. Başörtüsüne biz bez parçası diyenler bu konuyu anlamamışlardır. Bu konunun nasıl bir travma olduğunu asla anlayamamışlardır.

* Anlamış olsalardı bu konuyu anlatma şekilleri de çok farklı olurdu. 90'lara geldiğimizde de bizler başka bir boyuta geçtik. Başörtülü kadınlar nezdinde tüm inanan insanlar için bir soykırım bu ülkede yaşadı. Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz bunları konuşmaya anlatmaya devam edeceğiz. Biz bu travmayı bir fiil içinde yaşamayanların bu konuyu anlamalarını beklemiyoruz. "Bu yasaklar bitti, helalleşelim olsun bitsin" nidalarını çok yaralayıcı buluyorum. Sussalar bizim açımızdan değerli tavır içinde olacaklar.

* 2008 yılında anayasa değişikliği yaptı. Şu malum "411 el kaosa kalktı". Bu manşete atanlar en utanç verici manşeti atanlardır. Türkiye'de vesayet odakları daha dinamikti, hemen ayağa kalktılar, cumhuriyete hakaret olan cumhuriyet yürüyüşleri yaptılar. Yetmedi AK Parti'ye kapatma davası açıldı. 1 oyla AK Parti kapatılmadı.

"GELİN BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE DESTEK VERİN"

* CHP'nin kanun teklifine, hayır diyoruz, içeriğine hayır diyoruz. Şu an Türkiye'de hiçbir konuda yasak yok. Hiçbir yerde bir sorun yokken sizce neden CHP böyle bir teklif verdi. Sözlerimiz itibar görmüyor, sizin yazılı bir şeye ihtiyacınız var, diyerek yapılmıştır. Biz onlara bir imkan veriyoruz. İşte kalıcı bir teminat. İmza veren vekiller adına diyorum ki geliniz bu anayasa değişikliğine destek veriniz. Bu TBMM'de çözülmelidir, referanduma gitme ihtiyacı duymadan. Türkiye'de kadınlar da erkekler de değişti. CHP bu değişimi görüyor, görmek zorunda.

* Teklifimiz sadece başörtülü kadınları değil, başı açık kadınların da özgürlüğünü savunuyor. Bu Anayasa değişikliği en önemli anayasa değişikliğidir. 2 tane maddemiz var. Bir tanesi bu maddeydi, din hürriyeti başlığı altında verdiğimiz... Bir diğeri de aile müessesesine dair. Eğer bir toplumu tahrip etmek istiyorsanız önce aileyi tahrif etmeniz gerekir. Medeni kanunda belirtilmesine rağmen biz anayasaya evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir müessese olduğu ifadesini de koyuyoruz.

TEKLİFTE NELER VAR?

Teklif, anayasanın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24 ve “ailenin korunması”na ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngörüyor.

AKP kaynaklarının BBC'ye verdiği bilgiye göre 24. maddeye iki fıkra ekleniyor.

Buna göre “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz” hükmü yer alıyor.

İkinci fıkrada ise “dini inancı” nedeniyle tercih ettiği kıyafet veya başını örtmesi nedeniyle kadınlara ayrımcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor: