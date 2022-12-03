İran'dan zorunlu başörtüsü üzerine yasal düzenleme
İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söyledi.
İran'da Mahsa Amini'nin saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde başlayan eylemler devam ediyor.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede başörtüsü konusunda çalışma başlattıkları söyledi. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek “Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır” dedi.
Mahsa Amini’nin gözaltına alınmasına neden olunan “ahlak polisliği” hakkında yorumda bulunan Muntazeri, uygulamayı “sosyal güvenlik polisliği” şeklinde adlandırarak, “Yargı olarak sosyal güvenlik polisliğini sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. Elbette yaşanan son olaylardan sonra güvenlik ve kültür merkezlerimiz soruna daha makul çözüm yolları arıyorlar” ifadelerini kullandı.
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