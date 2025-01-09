AKP'nin Diyarbakır'da tek adayı cami imamı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cumartesi günü yapılacak AKP Diyarbakır İl Başkanlığı kongresine Nebi Camii İmamı Ömer İler, tek aday gösterildi.
AKP Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi 11 Ocak Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.
Mevcut İl Başkanı Raşit Ocak’ın aday gösterilmediği kongrede tek aday merkez Sur ilçesindeki Nebi Camii İmamı Ömer İler, tek aday gösterilecek.
İMAM OLARAK GÖREV YAPIYOR
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan İler, 20 yıl boyunca Tillo Bölgesi'nde medrese eğitimi aldı. 1997 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatip olarak görev yapan İler, son 14 yıldır Nebi Camii'nde imam olarak görev yapıyor.
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