Son Dakika... İmamoğlu’nun 'siyasi yasak' davasına bir erteleme daha
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı davada sekizinci duruşma görüldü. Dava 11 Nisan’a erteledi.
Söz konusu davada İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' cezasına çarptırılması isteniyor.
SAVCI EK SÜRE TALEP ETTİ
Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edilen davada, bugün savcının mütalaasını sunması bekleniyordu. Ancak savcı, mütalaa için ek süre talep etti ve dava 11 Nisan'a ertelendi.
DAVA GEÇMİŞİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak cezası talebiyle dava açılmıştı. Dava bir önceki duruşmada da savcı katılmadığı için ertelenmişti.
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