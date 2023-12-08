AKP’nin elinde ‘kayyum kozu var’

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

HEDEP’in merkez yürütme kurulundan (MYK) “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıkması” ve MYK’nin bu önerisinin parti meclisinde değerlendirileceğine yönelik açıklamalar siyaset kulislerini hareketlendirdi.

HEDEP’in bu kararının ardından “AKP ile HEDEP arasında bir diyalog sürecinin başlayabileceği” iddia ediliyor.

HEDEP’in, “İstanbul’da aday çıkarması” karşılığında AKP’nin de “PKK/YPG/PYD gibi terör örgütleriyle bağlantısı olmayan, sicili temiz adayların belediye başkanı seçilmeleri halinde, o belediyelere yönelik kayyım atamayacağı” iddia ediliyor.

Ancak bu diyalog sürecinin “bir işbirliğine dönüşmeyeceğine” de vurgu yapılıyor. İki parti arasnda diyalog olması durumunda MHP’nin nasıl tavır izleyeceği de merak konusu.

AKP İSTANBUL’U İSTİYOR

2019 yılındaki yerel seçimlerde iktidar kanadı, İstanbul, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerde “CHP’nin HEDEP ile gizli bir ittifak yaptığını” ileri sürmüş, o dönem HEDEP’li isimler de “CHP’nin İstanbul, Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri HEDEP’li seçmenin oyuyla aldığını” iddia etmişti.

HEDEP’in MYK’deki kararının ardından “AKP ile HEDEP arasında diyalog zemininin oluşması durumunda” her iki partinin de “işbirliği olmaksızın belli başlı konularda uzlaşabileceği” iddia ediliyor. HEDEP’in özellikle İstanbul’da “kendi adayıyla seçime girmesi ve aday çıkarması” karşılığında AKP’nin de PKK/ PYD/YPG terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı olmayan “sicili temiz” adayların belediye başkanı seçilmeleri halinde, “o belediyelere yönelik kayyım atamayacağı” iddia ediliyor.

‘TUTUKLU’ TALEBİ

HEDEP’in İstanbul’da aday çıkarması durumunda da “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yeniden AKP ve Cumhur İttifakı döneminin başlayacağı” ileri sürülüyor. HEDEP’in de AKP’den “halen cezaevinde bulunan hasta siyasi tutukluların salıverilmesini talep edeceği” dillendiriliyor.