CHP Gaziantep Milletvekili adayı Av. Hasan Öztürkmen kimdir? Hasan Öztürkmen kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:03

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Gaziantep milletvekili adaylarından biri de Hasan Öztürkmen oldu. Hasan Öztürkmen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HASAN ÖZTÜRKMEN KİMDİR?

Av. Hasan Öztürkmen, 1952 yılında Gaziantep Oğuzeli'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Oğuzeli'nde tamamladıktan sonda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1979 yılında serbest avukatlığa başladı. 1992-1996 yılları arasında Gaziantep merkezli Güneydoğubirlik Tarim Satış Kooperatifleri'nin genel müdürlüğünü yaptı. Gaziantep Barosu Genel Sekreterliği yaptı. 1983 yılında SODEP in kuruluşunda kurucu üye olarak siyasi parti çalışmalarına başladı ilçe sekreterliği, il genel meclis üyeliği, il sekreterliği, bir kaç kez milletvekili adaylığı, 2007-2012 yılları arasında iki kez CHP Gaziantep İl Başkanlığı yaptı.

ÖZEL YAŞAMI

Hasan Öztürkmen, evli ve üç çocuk babasıdır.