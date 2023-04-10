CHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ali Öztunç kimdir? Ali Öztunç kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:09

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili adaylarından biri de Ali Öztunç oldu. Ali Öztunç'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Ali Öztunç, 1976 yılında doğdu ve ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde tamamladı. Elbistan Mükrimin Halil Lisesi’nin ardından, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitiren Öztunç, üniversite öğrencisiyken, 1996 yılında gazetecilik mesleğine başladı.

1999 yılında sarı basın kartı sahibi oldu ve 6 yıl Kanal D Ankara Haber Merkezinde; gece, adliye, savunma, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Daha sonra 2 yıl Show TV Haber Merkezinde benzer görevler yürüten Öztunç, 2 yıl da Kanaltürk Televizyonunda Haber Müdürlüğü yaptı, Vatan Gazetesinde ise Parlamento Muhabiri olarak çalıştı. Habertürk Gazetesinde parlamento ve CHP Muhabiri olarak görev yapan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Basın Danışmanlığı görevini devraldı.14 Mayıs 2013 tarihinde 6 yıllığına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliğine seçildi, görev süresinin bitimine 4 yıl kala istifa ederek, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Öztunç TBMM 27. Dönem seçimlerinde Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Savaş muhabiri olarak bulunduğu Afganistan ve Irak’ta yaşananları anlatan ‘’En Son Umutlar Ölür’’ ve Aşık Mahzuni Şerif’in hayatını anlatan “Devr-i Mahzuni” isimli 2 kitabı bulunan Öztunç, 1999 yılında, ‘’Susurluk Seçimde’’ haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ‘’Yılın Gazetecisi’’ seçildi. Çok sayıda uluslararası ve ulusal toplantılarda konuşmacı oldu. Çeşitli gazeteci dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da ödüllendirildi.

35, 36 ve 37. CHP Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçilen Öztunç, Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

ÖZEL YAŞAMI

Ali Öztunç evlidir.