AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı: 'Vatandaşları getiren taşıtların paralarını baskıyla okul ödeneklerinden ödettiler'

26 Temmuz 2022 Salı, 16:35

AKP Gençlik Kolları Başkanlığı 21 Mayıs’ta Yeni Adana Stadı'nda ‘Gençlik Şöleni’ düzenledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı şölene, Adana’nın ilçelerinde ve başka illerden otobüslerle vatandaşlar getirildi.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde, otobüslerin finanse edilmesiyle sorularını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlamasını istedi.

AKP’NİN ETKİNLİĞİNİN PARASINI OKULLARIN ÖDENEKLERİNDEN ÖDETTİLER: ‘BELGELERİ TARAFIMIZA ULAŞTI’

Sümer, Adana ve ilçelerinden kalkan otobüslerin paralarının baskıyla okul ödeneklerinden ödetildiğini söyledi.

CHP’li vekil, “Adana ve ilçelerinden programın düzenlendiği alana okul servisleriyle vatandaşların taşındığı, taşıma ücretlerinin de okul ödeneklerinden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin baskısı ile ödettirildiği kamuoyuna yansımıştır. Sadece Pozantı ilçesinde hukuka aykırı olarak 48 servise 58 bin Türk Lirası okul bütçelerinden ödendiği iddiası ve belgeleri tarafımıza ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER’E YOLSUZLUK SORULARI

CHP Adana Milletvekili Sümer, Milli Eğitim Bakanı Özer’den şu soruların yanıtlarını istedi:

“Servislerin öğrenci taşımadığı gün taşımış gibi gösterilerek çalıştırılması hukuka uygun mudur?

Konu ile ilgili hangi yetkili makamın izni vardır?

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin makam oluru olmadan, inisiyatif alarak okullara baskı yaptığı iddiası doğru mudur?

Sadece Pozantı ilçesinde 58 Bin Türk Lirası hukuksuz ödeme yapıldığı iddiası araştırılmış mıdır?

Adana’nın diğer ilçelerinde aynı durum söz konusu mudur? Bu durum ile ilgili Bakanlığınıza gelen şikayetler araştırılmış mıdır?

Taşımacılık sistemi üzerinden öğrenci servisi sağlayan araçlar başka hangi organizasyonlarda kullanılmıştır?

Okul servislerinin siyasi parti organizasyonlarında kullanılması hukuka uygun mudur?”

19 MAYIS’TA ÇALIŞMAYAN SERVİSLERİ ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİP FATURA KESTİLER

CHP’li Orhan Sümer, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ise yaşananlara tepki gösterdi. Sümer, servis faturalarında “öğrencilerin 19 Mayıs günü taşınmış gibi” gösterildiğini ancak 19 Mayıs’ta servislerin çalışmadığını kaydetti.

Orhan Sümer, şu ifadeleri kullandı:

“’Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı oldukları’ sloganıyla iktidara gelip 20 yılda en çok yolsuzluğa bulaşan, milleti ekmek alamayacak kadar yoksullaştıran tüm farklı görüşlere yasak koyan saray iktidarının bir skandalı daha belgeleriyle ortaya çıktı.

Adana’da tam bir skandal yaşanmıştır. Pozantı’da taşımalı eğitimde kullanılan öğrenci servisleri aslında öğrenci taşıması gerekirken o gün Pozantı’dan AKP’nin programının gerçekleşeceği stadyum alanına vatandaşları taşımış bunu için ödenmesi gereken para da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün baskılarıyla 19 Mayıs’ta öğrenciler taşınmış gibi gösterilerek okulların ödeneklerinden ödenmiştir.

Oysaki 19 Mayıs’ta öğrenci servisleri çalışmamıştır. 48 servise okul ödeneklerinden zorla ödetilen paranın bir servis için faturası 5 bin lira… Çocukların okul servislerini siyasi parti organizasyonlarında kullanıp parasını da okul ödeneğinden ödeten saltanat sevdalısı iktidar mutlaka bu hukuksuzluğun, bu aymazlığın hesabını verecektir.”