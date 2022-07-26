AKP'li Melih Gökçek Ankapark'taki 801 milyon doları unuttu; Mansur Yavaş'ı hedef aldı

26 Temmuz 2022 Salı, 12:01

AKP'li Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada geçen haftalarda karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

Bu durum üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarının tüm yurttaşlara açtı.

Gökçek, tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"PERİŞAN ETTİ"

ABB’ye devrilen Ankapark’ın maliyetinin 801 milyon dolar olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Gökçek, "Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti" dedi.

Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"801 milyon dolar lafı külliyen yalandır. Ankapark 400-450 milyon dolara mâl oldu.

Ben kaç defa Mansur Yavaş’ı davet edip 'Gel televizyonda bu para meselesini tartışalım, millete yalan yanlış bilgiler verme' dedim. Ama adam kaçıyor. Buranın tek sorumlusu yok. Burada ilk cinayeti işleyen Mustafa Tuna’dır. Burayı tahrip eden Mansur Yavaş yönetimidir.

Buradan çalınan malların büyük bir ekseriyetini içerideki görevliler yaptı. Bu dinozor 15 gün önce sağlamdı. Bu dinozoru Mansur Bey’in taraftarları parçaladı.

Mansur Yavaş burayı çalıştırtmaz. Çünkü çalıştırtırsa AK Parti’ye yazar, Melih Gökçek’e yazar.

Ben belediye başkanı olsam fakir fukarayı buraya bedava sokarım. Ben belediye başkanı adayı olsaydım, her gün oraya 5 bin fakir fukara çocuğun oraya ücretsiz gireceğini temin edeceğimi söyleyecektim. Etrafımdaki herkes bilir bunu söylediğimi.

Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti”