AKP’li belediye genelgeyi deldi geçti: 142 milyon TL’ye araç kiralamışlar

26 Temmuz 2022 Salı, 14:08

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Haziran 2021 tarihinde, “Kamuda tasarruf tedbirleri” kapsamında yayımladığı genelge ile kamunun araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidildi.

Mevcut araçların da 2023’e kadar yüzde 20 azaltılacağı belirtildi. Ancak bakanlıklar ile AKP’li yerel yönetimlerin hemen her araç kiralama ve satın alma ihalesi, Haziran 2021’de yayımlanan genelgeyi kâğıt üzerinde bıraktı. Genelgeyi yok sayanlar kervanına son katılan idare, Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.

İHALE KISIMLARA BÖLÜNDÜ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 580 araç kiralanmasına yönelik 13 Haziran tarihli ihalesi, “Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti” başlığıyla yayımlandı. Bir adet ambulansı da içeren 580 aracın kiralanmasına yönelik ihale, iki farklı kısma bölündü. İdare ile ihaleleri üstlenen şirketler arasında 13 Temmuz’da sözleşme imzalandı. Araçların teknik özellikleri ise dikkati çekti. İdarenin 142 milyon 207 bin TL ödeyerek kiraladığı araçların bazılarının teknik özellikleri, teknik şartnamede şöyle kaydedildi:

Asgari 2020 model 35 adet otomatik sedan,

Asgari 2020 model 16 adet SUV,

2020 model ve üzeri 3 adet 4X4,

2020 model ve üzeri 43 adet hatchback,

Asgari 4000 CC 11 adet 27 kişilik otobüs.

EKİMDE TESLİM EDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim’de teslim alacağı araçları 30 Eylül 2024 tarihine kadar kullanacak. Araçlardan bazıları ise sezonluk olarak çalıştırılacak. Araçların bakım ve onarım ve kasko giderleri yüklenici tarafından karşılanacak.