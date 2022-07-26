Görevinden istifa eden AKP'li Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı neden görevinden istifa etti?

Mardin'in Artuklu ilçesinin AKP'li belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı,görevinden istifa etti. Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı neden görevinden istifa etti?

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 11:29
Görevinden istifa eden AKP'li Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı neden görevinden istifa etti?
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1956 yılında Mardin'in Artuklu ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Mardin’de tamamladı. Mardin Eğitim Enstitüsü’nden 1978 yılında mezun oldu. Siyasi hayatına 1983 yılında başladı. 1994/2004 yılları arasında iki dönem Mardin İl Belediye Başkanlığı yaptı. Ayrıca Belediye Başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini de yürüttü. Abdülkadir Tutaşı, 2019'da AKP Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimi kazandı.

Tutaşı, evli ve dört çocuk babasıdır.

ABDÜLKADİR TUTAŞI NEDEN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ?

Mardin'in Artuklu ilçesinin AKP'li belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

İstifa nedeni olarak sağlık sorunlarını gösteren AKP'li Tutaşı, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla biliniyor. Belediyenin AKP'li meclis üyelerinin Tutaşı’nın  usulsüzlüklere göz yumduğu gerekçesiyle istifasını istediği ileri sürülmüştü. Taleplerinin karşılanmaması sonrasında ise meclis üyelerinin istifa dilekçelerini verdikleri iddia edilmişti. 




Abdülkadir Tutaşı mardin Artuklu
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