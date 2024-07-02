AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, 394 gün sonra bakanlık koltuğuna döndü

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinden istifa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine, 2018-2023 yılları arasında bakanlık yapan; ardından 2024 yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'u atadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:47
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, 394 gün sonra bakanlık koltuğuna döndü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ÇED RAPORU UNUTULDU, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Özhaseki'nin yerine atanan isim belli oldu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapan ve İliç maden faciasında ÇED raporunu imzaladığı ortaya çıkan Murat Kurum, görevi bıraktığı 4 Haziran 2023 tarihinin ardından tam 394 gün sonra Erdoğan'ın imzasıyla görevine geri döndü.


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