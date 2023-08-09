AKP’nin ittifak ortağı HÜDA PAR'ın hedefinde yine konserler var: ‘Ahlaki değerlerin hiçe sayılarak…’

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:44

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:44

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve seçimlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destek açıklayan HÜDA PAR’dan yine bir ‘konser’ çıkışı geldi.

HÜDA PAR Sosyal İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, “Son dönemlerde kimi belediyelerin düzenlediği sözde festivallerle hem genç nesillerin ifsada sürüklendiğini hem de kamu kaynaklarının israf edildiğini esefle izlemekteyiz. Eğlence adı altında ahlakî değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez. Kültürümüze, sosyal dokumuza ve ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayan bu tür etkinlikler, gençliği ideal, değer, hedef ve önceliklerinin tamamından uzaklaştırmaktadır. Öte yandan sözde özgürlük adı altında sapkın akımların savunuculuğunu yapanların, gençlerin karşısına rol model olarak çıkarılması da tam bir aymazlık ve şuursuzluk örneğidir. Türkiye’nin ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde eğlence adı altında düzenlenen festivallerde milyonlarca liranın çarçur edilmesinin izahı yoktur” dedi.