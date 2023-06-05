HÜDA PAR sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hizbullah'ın vakfında yönetici çıktı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

HÜDA PAR sözcüsü Yunus Emiroğlu’nun, Hizbullah’a yakınlığı tartışma konusu olan İdeal Eğitim Vakfı’nın başkan yardımcısı olduğu tespit edildi. Emiroğlu, vakıf bünyesinde diksiyon dersleri de veriyor.

Vakfın başkanlığını sürdüren Mehmet Ali Doyar ise Hizbulah’ın kurucu lideri Hüseyin Velioğlu’nun ölümünden sonra “örgütün yönetilmesi için oluşturulan İstişare Heyeti”nin üyelerinden olduğu biliniyor. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu’nun 2008’de sunduğu raporda, Doyar’ın “örgütün yönetim kadrosunda” olduğu belirtiliyor.

Emiroğlu’nun görev aldığı vakfın bünyesinde ağırlıklı olarak dini dersler gösteriliyor. Fıkıh ve hadis derslerini eski Hizbullah sanığı Abdulkuddüs Yalçın ile Remzi Uçar veriyor. Emiroğlu’nun, Hizbullah’ın propaganda kanalı “Rehber TV”de kanalın ana haber bültenini sunduğu ortaya çıktı.