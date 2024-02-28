AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı bir toplantıda seçilmesi halinde İzmir'de yaşam tarzına müdahale olup olmayacağı yönündeki soru üzerine "Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim" diye yanıt verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:47
AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'
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İzmir’de AKP logosu kullanmaktan çekinen ve geçen günlerde alkollü mekanları gezerek yurttaştan oy isteyen AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, müftülüğün yaşam şekline müdahale ettiğini teyit etti.

Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na katılan Dağ, burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. 

Hamza Dağ, toplantıda bir gazetecinin “Ensar Vakfı, TURGEV gibi kurumlar gibi İzmir'de daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı? şeklinde gelen sorusuna ilginç ifadelerle yanıt verdi.

Dağ, “Benim cevabım çok net. Bunlar da manşet olacak. Basına kapalı bir yerde söylemiştim. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim” diye yanıt verdi. 


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