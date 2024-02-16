ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

Seçime az zaman kala araştırma şirketlerinin anket çalışmaları yakından takip ediliyor. ALF Araştırma şirketi, İzmir yerel seçimlerine ilişkin anket yaptı. Şirketin İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinde CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AKP'nin adayı Hamza Dağ yarıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:26
ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ALF Araştırma Şirketi, 11 - 14 Şubat tarihleri arasında 2 bin 200 katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı.

Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Araştırması'nda İzmir'e büyükşehir başkanlığı oy verme tercihleri soruldu.

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'KARARSIZLAR' DİKKAT ÇEKTİ

ALF Araştırma tarafından yapılan ankette, CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de yüzde 8,3 fark dikkat çekti. "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorulan anketle kararsızların oyunun 31 Mart seçimlerinde etkili olabileceği görüldü.

CHP ile AKPa arasındaki yarışta fark yüzde 8,3 olarak kaydedilen ankette, kararsızların oranı yüzde 10,6'yı buldu.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AKP'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı.

ALF Araştırma tarafından 15 Şubat tarihinde yayınlanan ankette CHP ve AKP'yi İYİ Parti, DEM ve Zafer Parti takip etti. 

İşte, sonuçlar: 

  • İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale: Yüzde 7,1
  • DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı: Yüzde 4,6
  • Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi: Yüzde 2,2
  • Diğer: Yüzde 2,5
  • Kararsız: Yüzde 10,6

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