AKP'nin Kilis adayları belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Kilis’in Belediye Başkan adayları açıklandı. Programda konuşan Ömer Çelik, ‘‘Biz bu karanlık yolda yürürken Türkiye’nin ekonomisini ve dış politikalarındaki gücünü büyüttük” dedi.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 18:24
AKP'nin Kilis adayları belli oldu
Abone Ol google-news

AKP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Kilis ilçe adayları Kültür Müdürlüğü konferans salonunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in katılımıyla açıklandı.

Çelik'in açıklamalarının satırbaşları şöyle;

"Türkiye’nin ekonomisini ve dış politikalardaki gücünü yükseldiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ‘‘Her zaman biz bu yolu büyük güç ve dirayetle yürürken etrafımızdaki her türlü karanlık şebekeyle mücadele edip aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisini, dış politikalardaki gücünü, demokrasisini ve kardeşliğini büyüttük. Bunları yaparken işte en büyük güç ve kuvvet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolda yürürken sizlerin omuz omuza verip salonları ve sokakları doldurması sayesiyle gerçekleşti. Türk siyasi tarihinde büyük bir başarı gibi anlatırlardı. Halbuki milli iradenin gasp edilmesi karşısında gitmek zorunda kalan siyasiler söz konusuydu. Tüm siyasi hayatımız boyunca odakların gönderilmesi yanlışlığına düşmeden, ’beni millet getirdi ancak millet de götürür’ diyen tek lider Recep Tayip Erdoğan’dır.

"ALTI KİŞİ BİR ARADA ÇAY BİLE DEMLEYEMEZ"

Bu altılı masanın ilk ortaya çıktığında şunu söylemiştim. Bunların altısı birden karar vermeden memlekette karar alınmayacak ve yüksek bürokrasiye kimse atanmayacakmış. Buradan çıkacak bir sonucun Türkiye’yi çok büyük karanlıklara götüreceğini, Türkiye’nin demokrasisini sakatlayacağını ve tüm hak ve özgürlüklere dair verdiği mücadelede elde etmiş olduğu kazanımları yok edeceğini ifade etmiştik. Bir yerde oturuyorduk ve bayan kardeşimiz bize çayınız birazdan hazır dedi. Bende bu altılı masanın altısı da bir araya gelse altı kişi bir arada çay bile demleyemezler. Düşünün bir tanesi ocağı yakacak, ötekisi suyu dolduracak diğeri ateşi yakacak ve birisi de dese ki ben sizinle uzlaşmıyorum masadan da kalkıyorum dese memlekette çay bile içilmez. 28 Mayıs’ta iradenizle Cumhurbaşkanımızı yeniden seçerek Cumhur ittifakını en güçlü biçimde sandıktan çıkararak hem memleketi hem de çayı kurtardınız.

Kilis’imiz başta olmak üzere memleketimizin her yerinde sandıklara güçlü bir şekilde imzamızı atacağız. Adaylarımızın hepsini sandıklardan en güçlü bir şekilde çıkaracağız. Bir kere daha demokrasi mücadelemizi yeni durağını şanla, şerefle ve başarıyla yeni yıldızlar ekleyerek geçeceğiz. Bu salonlardaki gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkesinin arkasında yürüyerek siyasetimizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi büyüteceğiz."

Cumhur İttifakı’nın Kilis adayları şöyle:

Kilis’in Musabeyli ilçesi Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, Polateli İlçesi Belediye Başkan adayı Metin Polat, Elbeyli İlçesi Belediye Başkan adayı İsmail Kördeve oldu.


AKP haberleri kilis haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Zeybekci: Bu Karamollaoğlu yüzünden, Sivas olayları yüzünden duymadığımız laf kalmadı

AKP'li Zeybekci: Bu Karamollaoğlu yüzünden, Sivas olayları yüzünden duymadığımız laf kalmadı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'
YRP 'İttifak yok' demişti! AKP'den ilk açıklama: 'Konuşulanların ortalığa saçılması doğru değil'

YRP 'İttifak yok' demişti! AKP'den ilk açıklama: 'Konuşulanların ortalığa saçılması doğru değil'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor

NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu

Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!