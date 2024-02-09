YRP 'İttifak yok' demişti! AKP'den ilk açıklama: 'Konuşulanların ortalığa saçılması doğru değil'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ittifak kurulmayacağını açıklayan YRP ile görüşme sürecinin ayrıntılarını anlattı. Yavuz, ''Orada konuşulanların dışarı saçılması doğru değil'' dedi. Yavuz ayrıca, partisinin tüm aday listelerinin hazır olduğunu ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:12
YRP 'İttifak yok' demişti! AKP'den ilk açıklama: 'Konuşulanların ortalığa saçılması doğru değil'
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklaması sonrası ilk kez konuşan AKP'li Yavuz, müzakere sürecinin perde arkasını anlattı. Yeniden masaya oturup oturulmayacağını bilmediğini söyleyen Yavuz, HÜDA PAR'ın da seçime kendi adaylarıyla gireceğini belirtti. Yavuz, AKP'nin aday listelerinin hazır olduğunu aktardı. 

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Yavuz, şunları söyledi:

"TEKRAR MASAYA OTURUP OTURMAYACAĞIMIZI BİLMİYORUM"

"Yeniden Refah Partisi ile dört toplantı yaptık. Nurettin Taş bey, Doğan Aydal hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Karşı grup konuşuyor mu?

Orada konuşulanların dışarı saçılması doğru değil. Her bilgiyi açıklamak zorunda değiliz. Doğan hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım 'ben böyle demedim ki' dedim. Biz parti olarak da mahrem bilgileri açıklamayız. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. 

1 Şubat’ta oturduk. Daha oturacak mıyız oturmayacak mıyız onu bilmiyorum. 5 Şubat'ta açıklama yapacaktık, o güne kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk birbirimize. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Biz sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık

Masaya oturduğumuzda bizimle ilgili çok müspet şeyler söylüyorlar. Biz de onlarla ilgili söylüyoruz. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok. Masada Sakarya’nın adının geçtiğini hatırlamıyorum. Ben her şeyi not alırım. Karşılıklı müzakere yürüttük. Başta konuştuklarımız var. Ben AKP'nin tavrını ortaya koymaya çalıştım."

"HÜDA PAR KENDİ ADAYLARIYLA GİRECEK"

HÜDA PAR ile 6 toplantı yapıldığını aktaran Yavuz,"Çok net bir çerçeve yakalayamadık. Kendi adaylarını çıkarıyor diye biliyorum" diye konuştu.

"AKP'NİN TÜM ADAY LİSTELERİ HAZIR"

Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacağız. AKP'nin tüm aday listeleri hazır" dedi.

 


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