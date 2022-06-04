AKP'nin Kızılcahamam Kampı başladı: Erdoğan'dan 'muayene sorunu' açıklaması

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:10

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Toplantımızın partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı, hatırlatmalıyız. Şu anda ekranları başında bizi izleyen aziz milletime bunları hatırlatmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. İktidara gelirken milletimize, ülkemizi dört temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri. Bunun için de her zaman eserlerimizi anlatmaya bu sırayla başlıyoruz."

"En son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 ekiminde yapmıştık. Salgın döneminde toplantılarımıza ara verdik. Bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık."

"Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İktidara gelirken ‘Ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz’ dedik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet ve emniyet."

"70 bin olan akademik personel sayımız 185 bine 1.5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız 8,3 milyona çıktı."

MUAYENE SORUNU

"Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklarla ilgili şikâyetler gelmeye başladı. Salgının bitmesiyle bu sorunları hemen gündemimize aldık süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz."

"Düzensiz göçle mücadele için 26 geri gönderme merkezi kurduk. Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin geri dönmesini sağladık."

"MERDİVEN ALTI ADALETÇİLİĞE SON VERDİK"

"Bugün toplam istihdam sayısı 30 milyonu geçti. Adalette 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını bu yıl itibarıyla 22 bin 709'a yükselttik. Merdiven altı adaletçiliğe son verdik."

YENİ HAREKAT MESAJI

"Türk Milleti için güçlü bir orduya sahip olmak tarih boyunca olageldiği gibi bugün de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."

YİNE GEZİ'Yİ HEDEF ALDI

"Gezi olaylarıyla başlayan ve ardı ardına devam eden ihanetlerin ülkemize kur-faiz-enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı, bugün 1.5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık."

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