AKP’nin kredi kartlarından alacağı savunma payı yoğun tepkiler üzerine paketten çıktı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

İktidar, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınmasını öngören düzenlemenin de içerisinde yer aldığı “vergi torbasını” yoğun tepkiler üzerine komisyonda geri çekti. Teklif dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, görüşmelerin başında usul üzerine söz aldı. Türeli, yasaların “torba sistematiği” içinde görüşülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Bu şekilde yasaların ne getirdiğinin tam olarak anlaşılamadığını dile getiren Türeli, Meclis’in de verimli çalışamadığını kaydetti. Tali komisyonların da çalışmadığına dikkat çeken Türeli, “vergi torbasının” öncelikle alt komisyonda ele alınması gerektiğini vurguladı. Türeli, iktidarın “yeni vergi gelmeyecek” dediğini, bu teklif ile “katılma payları” adı altında vergi getirildiğini kaydetti. cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yasamayı etkisiz kıldığını dile getiren Türeli, tali komisyonlar olan iki komisyondan düzenlemenin o komisyonlarda görüşülemeyeceğine ilişkin yazı gönderildiğine dikkat çekti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “savunma” adı altında vergi paketi getirildiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni vergi olmayacağını açıkladığını anımsatan Usta, “Şimdi gözümüzün içine baka baka yeni vergi getiriyorlar” dedi. Teklifin savunma ile ilgiliyse öncelikle Savunma Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini dile getiren Usta, düzenleme ile yurttaşa “adaletsiz vergiler” getirildiğini söyledi. Usta, yanlış olan düzenlemenin anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı.

AKP milletvekilleri ise düzenlemenin vergi paketi olmadığını, savunma sanayisi için “katılım payı” alınacağını savundu. Komisyonda zaman zaman tartışmalar da yaşandı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AKP’lilere “Bir koyundan iki deri çıkarıyorsunuz, utanın be utanın” diye seslendi. Bu arada iktidar, CHP’nin teklifin öncelikle alt komisyonda görüşülmesi önerisini de reddetti.

SÜRPRİZ GELİŞME

Komisyonda teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Komisyon başkanı AKP’li Mehmet Muş, muhalefet partilerinin komisyon sözcülerinin yanına gitti. Bir süre görüştü. Sonra yerine döndü. Komisyon Başkanı Mehmet Muş daha sonra görüşmelerin sona erdiğini belirterek, toplantıyı sonlandırdı. Muş, gazetecilere teklifin bütçeden sonra geleceğini söyledi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de “Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu. Teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz” dedi. Ancak teklifin yeniden gelip gelmeyeceği net değil. Üzerinde değişiklikler olabileceği belirtiliyor. Tepki çeken maddelerde düzeltmeler yapılabileceği konuşuluyor. Bu haliyle teklifin yasa yapma mantığına ters olduğu, vergi uygulamalarına da aykırılık oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Kredi ve borç üzerinden vergi alınamayacağına dikkat çekiliyor.

Güler, teklifin geri çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir talebi olup olmadığı sorusuna, “Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır” yanıtını verdi.