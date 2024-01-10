AKP’nin listeleri yine şaşırtmadı: Belediye başkan adayları imam hatipli çıktı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

AKP’nin, önümüzdeki yerel seçimler için açıkladığı belediye başkan adaylarının çoğunluğunun imam hatip okulu mezunu ya da ilahiyatçı olduğu belirlendi.

Cumhuriyet’in yaptığı belirlemelere göre AKP adayları içindeki imam hatipli ve ilahiyatçılar şöyle:

Tahir Büyükakın (Kocaeli): İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu.

Şahir Şerifoğlu (Elazığ): Elazığ İmam Hatip Lisesi mezunu.

Alinur Aktaş (Bursa): İnegöl İmam Hatip Okulu mezunu.

Halit Doğan (Samsun): Çarşamba İmam Hatip Lisesi mezunu.

Mehmet Sekmen (Erzurum): İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi mezunu.

Mehmet Kocatepe (Artvin): Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Aytekin Şenlikoğlu (Giresun): Giresun İmam Hatip Okulu mezunu.

Eyüp Erdoğdu (Tokat): Tokat İmam Hatip Lisesi mezunu.

Makam sahibi olmak için AKP’nin Balıkesir Belediye başkan adayı olarak açıklanan Yücel Yılmaz da 2019’da, son gelişmeleri doğrularcasına “AKP’de makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya da Trabzonlu olacaksın” açıklamasını yapmıştı.

