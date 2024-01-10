AKP’nin listeleri yine şaşırtmadı: Belediye başkan adayları imam hatipli çıktı
Yerel seçimlere az bir zaman kala; AKP’nin listeleri yine şaşırtmadı. Milletvekilleri ve bürokratlarda olduğu gibi başkanların çoğu ilahiyatçı...
AKP’nin, önümüzdeki yerel seçimler için açıkladığı belediye başkan adaylarının çoğunluğunun imam hatip okulu mezunu ya da ilahiyatçı olduğu belirlendi.
Cumhuriyet’in yaptığı belirlemelere göre AKP adayları içindeki imam hatipli ve ilahiyatçılar şöyle:
- Tahir Büyükakın (Kocaeli): İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu.
- Şahir Şerifoğlu (Elazığ): Elazığ İmam Hatip Lisesi mezunu.
- Alinur Aktaş (Bursa): İnegöl İmam Hatip Okulu mezunu.
- Halit Doğan (Samsun): Çarşamba İmam Hatip Lisesi mezunu.
- Mehmet Sekmen (Erzurum): İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi mezunu.
- Mehmet Kocatepe (Artvin): Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.
- Aytekin Şenlikoğlu (Giresun): Giresun İmam Hatip Okulu mezunu.
- Eyüp Erdoğdu (Tokat): Tokat İmam Hatip Lisesi mezunu.
Makam sahibi olmak için AKP’nin
Balıkesir Belediye başkan adayı
olarak açıklanan Yücel Yılmaz
da 2019’da, son gelişmeleri
doğrularcasına “AKP’de makam
sahibi olmak için ya imam hatipli
ya da Trabzonlu olacaksın”
açıklamasını yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- 6 işaret açıklandı: Neandertal misiniz?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Tarihi davada flaş Türkiye iddiası!
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'