AKP'nin mitingi öncesi İYİ Parti ve CHP afişlerine zarar verildi

AKP’nin bugün Ankara Millet Bahçesi’nde yapacağı miting öncesinde, miting alanı çevresindeki CHP ve İYİ Parti afişleri yırtıldı, bir kısmının üzerine de sprey boya sıkıldı.

ANKA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 16:10
AKP'nin mitingi öncesi İYİ Parti ve CHP afişlerine zarar verildi
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AKP’nin bugün Ankara Millet Bahçesi'nde yapacağı miting öncesinde, Millet Bahçesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu Hipodrom Caddesi üzerindeki CHP ve İYİ Parti afişleri kimliği belirsiz kişilerce söküldü.

Camlı reklam panoları içinde yer alan afişler ise sprey boya ile kapatıldı.


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