AKP'nin mitingi öncesi İYİ Parti ve CHP afişlerine zarar verildi
AKP’nin bugün Ankara Millet Bahçesi’nde yapacağı miting öncesinde, miting alanı çevresindeki CHP ve İYİ Parti afişleri yırtıldı, bir kısmının üzerine de sprey boya sıkıldı.
AKP’nin bugün Ankara Millet Bahçesi'nde yapacağı miting öncesinde, Millet Bahçesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu Hipodrom Caddesi üzerindeki CHP ve İYİ Parti afişleri kimliği belirsiz kişilerce söküldü.
Camlı reklam panoları içinde yer alan afişler ise sprey boya ile kapatıldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de yalancı kalabalık!
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde
- Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü
- Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi...
- Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Erdoğan İzmir'de muhalefete hakaret etti
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- MİT'ten Suriye'de operasyon