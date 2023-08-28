AKP’nin olağanüstü kongre tarihi belli oldu
Basına kapalı şekilde gerçekleştirilen AKP MKYK’de, partinin 7 Ekim’de olağanüstü kongre yapması kararı çıktı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.
Toplantıdan 7 Ekim’de olağanüstü kongre yapılması kararı çıktı.
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