AKP’nin olağanüstü kongre tarihi belli oldu

Basına kapalı şekilde gerçekleştirilen AKP MKYK’de, partinin 7 Ekim’de olağanüstü kongre yapması kararı çıktı.

AA/İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:38
AKP’nin olağanüstü kongre tarihi belli oldu
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.

Toplantıdan 7 Ekim’de olağanüstü kongre yapılması kararı çıktı.


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