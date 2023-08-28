CHP’li Uyar tek tek hesapladı: AKP'den yurttaşa 7 ayda 22 milyar ceza!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:42

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 2023 yılının ilk 7 ayına ait yurttaştan toplanan cezalarla ilgili bir çalışma yaptı.

Uyar’ın yaptığı çalışma; dolaylı vergilere rekor zam yaparak gelir elde eden iktidarın, ekonomik krizin yükünü vatandaşa yüklemek adına bir başka yönteme başvurduğunu ortaya koydu. Rakamlar, iktidarın hem vergilerle hem de cezalarla yurttaşı iki yandan da kıskaca aldığını gözler önüne serdi.

Verilere göre, bu yılın ilk 7 ayında hazine gelirlerinin 21 milyar 895 milyon 723 bin TL’lik kısmı yurttaşlara kesilen cezalardan oluştu.

3 MİLYAR 289 MİLYON TL ARTTI...

Bu oran, geçen yılın ilk 7 ayına göre 3 milyar 289 milyon TL arttı. Sadece temmuz ayında yurttaşa kesilen toplam ceza miktarı geçen yılın aynı ayına göre üç kat artış gösterdi.

Seçimin yapıldığı mayıs ayında yurttaşlara kesilen cezaların toplamı 2 milyar 785 milyon 827 bin TL iken, bu oran seçimden hemen sonra haziran ayında 2 milyar 99 milyon 835 bin TL oldu. Temmuz ayında rekor kırarak 7 milyar 147 milyon 244 bin TL’ye yükseldi.

SEÇİM BİTTİ CEZA YAĞDI

Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından geçen iki aylık süreçteki yurttaşa kesilen cezaların toplam miktarı ise 9 milyar 247 milyon TL’yi buldu.

GEÇEN YILA GÖRE ÜÇ KAT ARTIŞ

Geçen yılın temmuz ayındaki bütçe verilerine göre; vergi, idari, yarı ve diğer ceza kalemlerinden toplam kesilen ceza tutarı 2 milyar 314 milyon 731 bin TL ’idi. Bu yıl ise aynı kalemlerde kesilen toplam ceza ise 7 milyar 147 milyon 244 bin TL oldu. Rakamlara göre bir yıl öncesinin aynı ayına göre cezalarda yaklaşık üç kat artış oldu.

VERGİ CEZALARINDA SON BİR AYDA 4 KAT ARTIŞ

Yine bütçe verilere göre, bu yılın haziran ayında devletin topladığı vergi cezası 1 milyar 91 milyon TL iken, Temmuz ayında bu rakam tam dört kat artarak, 4 milyar 493 milyon TL’ye yükseldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar, yaptığı açıklamada, seçim öncesi bol bol refah vaat eden iktidarın seçim biter bitmez yaptığı ilk işin vatandaşları cezaya boğmak olduğuna dikkat çekti.

İKTİDARIN GÜCÜ YOKSUL VATANDAŞA YETİYOR.

Seçimden hemen sonra MTV, KDV, ÖTV zamlarıyla beli bükülen yurttaşlara bir darbede yüksek cezalardan geldiğini söyleyen Uyar, "Faizcilere ve yandaşlara gücü yetmeyen iktidarın gücü her zamanki gibi vatandaşlara yetmiş oldu. Seçim biter bitmez aradan geçen 2 ayda artan cezalar; iktidarın vatandaşları sadece hayat pahalılığı ile değil cezalar ile ezdiğinin de açık bir göstergesi. İktidarın ‘Yeni Türkiye Yüzyılı’ vatandaşlar için ceza yılına dönüşmüş oldu” dedi.