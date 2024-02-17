AKP'nin resmi olmayan seçim politikası: 'Oy yoksa hizmet de yok'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:07

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanmıştı. Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingte de "Akp'li belediyeler olduğu sürece Ordu'nun kılına zarar gelmez." demişti.

'HİZMETTEN MAHRUM KALIRSINIZ' TEHDİTİ

Seçim çalışmalarını yürüten AKP'li isimlerden benzer söylemler gelmeye devam ediyor. Son olarak AKP Artvin Milletvekili ve eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Artvin ilçelerini ziyareti sırasında “Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız” dedi.