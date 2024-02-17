AKP'nin resmi olmayan seçim politikası: 'Oy yoksa hizmet de yok'

AKP'li Faruk Çelik partisinin Artvin, Kemalpaşa'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında yurttaşları tehdit etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:07
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen  AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanmıştı. Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingte de "Akp'li belediyeler olduğu sürece Ordu'nun kılına zarar gelmez." demişti. 

Göz Atın
AKP’ye şok üstüne şok: İstifa eden belediye başkanları Yeniden Refah’a katıldı

AKP’ye şok üstüne şok: İstifa eden belediye başkanları Yeniden Refah’a katıldı
AKP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya kimdir? Hüseyin Karakaya nereli, kaç yaşında?

AKP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya kimdir? Hüseyin Karakaya nereli, kaç yaşında?

'HİZMETTEN MAHRUM KALIRSINIZ' TEHDİTİ

Seçim çalışmalarını yürüten AKP'li isimlerden benzer söylemler gelmeye devam ediyor. Son olarak AKP Artvin Milletvekili ve eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Artvin ilçelerini ziyareti sırasında “Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız” dedi.


AKP haberleri AKP İstanbul milletvekili adayları haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Faruk Çelik'ten seçim vaadi: Bursaspor'u şampiyon yaptım, Hopaspor'u da yapacağım

AKP'li Faruk Çelik'ten seçim vaadi: Bursaspor'u şampiyon yaptım, Hopaspor'u da yapacağım
Hopaspor taraftarından AKP'li Faruk Çelik'e protesto!

Hopaspor taraftarından AKP'li Faruk Çelik'e protesto!
AKP'li Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgâhlara muhatap bırakıldım

AKP'li Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgâhlara muhatap bırakıldım
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'
18 Şubat Pazar günlük burç yorumları: Astrolojiye göre haftanın son gününe özel burç analizi

18 Şubat Pazar günlük burç yorumları: Astrolojiye göre haftanın son gününe özel burç analizi
Özgür Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı: Bundan sonraki devir teslimde!

Özgür Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı: Bundan sonraki devir teslimde!
Taş Kağıt Makas Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacak! Tarih belli oldu

Taş Kağıt Makas Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacak! Tarih belli oldu
'Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı' iddiasına yalanlama

'Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı' iddiasına yalanlama
Mikro kanser hücrelerini tespit eden ‘biyosensör’ geliştirildi!

Mikro kanser hücrelerini tespit eden ‘biyosensör’ geliştirildi!
Son dakika... Erdoğan aynı sopayı yine salladı: 'Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?'

Son dakika... Erdoğan aynı sopayı yine salladı: 'Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?'
Beşiktaş efsanesi dönmüyor! Oğlu açıkladı…

Beşiktaş efsanesi dönmüyor! Oğlu açıkladı…