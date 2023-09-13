AKP’nin seçim öncesi ‘mülakatı kaldırma’ vaadini rafa kaldırmasına tepki yağdı ‘İktidar kadrolaşmaya çalışıyor’

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimler öncesi “kamuda mülkatları kaldırma” vaadi vermişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önceki gün çıktığı canlı yayınında öğretmenler için yeni geliştirilen mülakat sistemine ilişkin; “Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Ayrıca öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek. Tüm süreç kamera ile kayıt altına alınacak” dedi.

Bu açıklamalara siyasilerden ve sendikalardan tepkiler geldi. CHP İşveren Örgütleri ve Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Bakan sözün tutulmayacağını gösterdi” diyerek “Bahsedilen ‘bizden olmayanı elemek için’ kullanılan subjektif bir yöntem. Atamanın tamamını mülakat puanına göre yapıyorlar. Bu da hukuksuz bu uygulamadır” ifadelerini kullandı.

CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise AKP’nin “parti devleti” kurmak doğrultusunda mülakatlar yaptığını belirtti.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise “Asıl sorun ‘Her şey iktidar için’ anlayışı” dedi. Kurul, iktidarın OHAL uygulamalarını sürdürdüğünü belirterek “Siyasal iktidar baskı ortamında kamu kurumlarında kadrolaşmaya çalışıyor. Mülakatlar uzun zamandır kadrolaşmak için kullanışlı bir alan olarak işlev gördü” dedi. CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç da “Sözünüzü tutun mülakatı kaldırın” tepkisini gösterdi.

