AKP'nin 'trol'ü Selmanoğlu'ndan Enes Kara açıklaması: Onun Allah’ını almışsınız elinden
AKP'nin sosyal medya trolü Tuğrul Selmanoğlu, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın cemaat evinde yaşadığı baskılardan şikayet ederek hayatına son vermesinden solu ve ateizmi sorumlu tuttu.
AKP'nin sosyal medyada önde gelen trollerinden ve AKP'yle yakın ilişkideki Avrupa'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) yöneticilerinden Tuğrul Selmanoğlu, cemaat evinde yaşadığı baskılar sonucu yaşamına son veren Enes Kara'nın ölümünü "ateizm"e bağladı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda muhalefeti hedef alıp “Bir muhalefet ancak bu kadar ahlaksızlaşabilir, ancak bu kadar gerçekleri çarpıtabilir" diyen Selmanoğlu, Enes Kara'nın intihar etmeden önce çektiği videoyu izlediğini ve bambaşka bir gerçekle karşılaştığını söyleyip "Enes Kara’nın intihar sebebi ateizmdir. Solun propagandasını yaptığı ve birçok gencimizin maalesef kendisini kaptırdığı ateizmdir" ifadelerini kullandı.
Kara'nın videodaki sözlerinin bir "yardım feryadı" olduğunu belirten Selmanoğlu, “Ateizm propagandasıyla, bu çocuğun hayata dair beklentilerini elinden almışsınız. Neden yaşadığını bilmiyor. Onun Allah’ını almışsınız elinden. Bu çocuğun elinden yaşama dair ümidini almışsınız. 'Yarın kıyametin kopacağını bilsen bile elindeki fidanı dik' ümidini diri tut hayata dair diyen Resulullah'ını almışsınız elinden. Bu çocuğun dilinden tevekkülünü almışsınız” şeklinde konuştu.
Selmanoğlu konuşmasının devamında, olayın ardından cemaat yurtlarının kapatılması çağrısında bulunulmasından da rahatsız olan Selmanoğlu, “Kıyas yapın. Ateist öğrenciler arasındaki intihar oranı mı daha fazla yoksa İslami yurtlarda kalan öğrenciler arasındaki intihar oranı mı daha fazla? Hangisi daha fazlaysa kapatın’” dedi.
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