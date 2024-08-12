AKP’ye geçecekler iddiası… Gelecek Partisi'nden açıklama geldi!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 18:50

Güncelleme: 12.08.2024 - 18:53

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından AKP’ye katılacağı iddia edilmişti.

Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin "Görüşmeden haberim var bilgim dahilinde. Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun davete icabet ettiğini ve edeceğini" açıklamasında bulunmuştu.

Davutoğlu’nun bu açıklaması, kamuoyunda ''Gelecek Partisi’nden AKPi’ye geçişler olacak'' şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamalar ise bu iddiaları tekrar gündeme getirdi.

Gelecek Partisi'nin AKP’ye katılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Yamalı, "Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz, özellikle ‘muhafazakâr camiadaki bölünmeyi nasıl toplarız, bu dağınıklığın nasıl üstesinden geliriz’ diye herkesle konuşuyoruz" dedi.

SELÇUK ÖZDAĞ: CİDDİ BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi’nin AKP’ye katılacağına yönelik çıkan iddialara ilişkin soruları yanıtladı.

Özdağ, konuya ilişkin, "Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.

Medyada yer alan "Gelecek Partisi’nden bazı isimlerin AKP’ye geçeceğine" yönelik iddialarla ilgili konuşan Özdağ, "5 kişi AK Partiye gidiyor diye haberler çıkıyor. En son benim adıma da çıktı ama arayıp bana soran yok" dedi.

İddiaları, "Böyle bir şey yok" diyerek reddeden Özdağ, "Biz bir grup kurduk ve çok başarılı bir muhalefet olduk. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu ile görüşecek. Dervişoğlu, genel merkezimize bir iadei ziyarette bulunacak. Görüşmeden sonra ise bir basın açıklaması gerçekleştirecek olan Genel Başkanımız, çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda da bulunacak" diye konuştu.