DEVA ve Gelecek Partisi'nin oyları yüzde 1'i bulmadı
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Geçen sene 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde CHP listelerinden giren DEVA ve Gelecek Partisi'nin oyları bu seçimde yurttaşlar tarafından merak edildi.
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Geçen sene 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden giren DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendi logoları ile girdiği ilk seçimde oy sayıları yurttaşlar tarafından merak edildi.
MEĞER YÜZDE 1 OYLARI YOKMUŞ
Geçen sene 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekilliği seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 14 vekil kazanır iken Gelecek Partisi 10 vekil kazanmıştı. AKP'den ayrılan iki partinin seçime kendi logosu ile girdiği ilk seçim hüsranla sonuçlandı.
İlk gelen verilere göre yurt genelinde DEVA Partisi 1 ilçe belediyesi kazandı ve yurt genelinde yüzde 0,16 oy aldı. Gelecek Partisi ise hiçbir belediye kazanamayarak yüzde 0,05 oyun sahibi oldu.
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