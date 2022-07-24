AKP'ye oy veren Elazığlı yurttaş isyan etti: 'Bıktım artık, yeter'
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a Elazığ’ın Maden ilçesinde emekli yurttaş Kemal Kuruyer, “AK Parti’ye oy veriyordum ama şu anda pişmanım… Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter” dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin Plaj köyünde dün yurttaşlarla bir araya geldi. Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’ı kalkınmada öncelikli pilot il yapacağı sözünü anımsatarak, şunları söyledi:
“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi’ni birincilikle bitiren bir öğrenci. Elazığ’a karşı özel bir ilgisi var ve iktidar olduğumuzda, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yaptığımızda, Elazığ’ı kalkınmada öncelikli pilot il ilan edeceğiz. Yani bu bölgede öncelikli il olarak Elazığ değerlendirilecek ve Elazığ’ın sorunlarıyla ilgili çözümleri bizler iktidar olmadan önce anlatacağız.”
“BIKTIM ARTIK”
Emekli yurttaş Kemal Kuruyer ise Erol’a AKP’ye oy verdiğini belirterek, “AK Parti’ye oy veriyordum, ama şu anda pişmanım. Çünkü bu yapılanlar, edilenler hepsi bence göstermelik. Yalanla, dolanla bu iş olmuyor. İcraat isterim, icraat. Yani ben bakıyorum şu anda, nasıl oy vermişim, nasıl olmuş. 20 yıldır üye olmadığım halde beni üye yaptılar. Şu anda devamlı üyeyim, bana mesajlar geliyor. Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter” diye konuştu.
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