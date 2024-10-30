AKP’ye yakınlığı ile bilinen iş insanının iki şirketine ithalde avantaj belgesi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Tosyalı Holding’e bağlı iki şirkete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkân sağlayan dahilde işleme izin belgesi verildi. Ana metal sanayisi alanında faaliyet yürüten Tosyalı Demirçelik’e 68 bin 285 dolar, 5 bin 606 dolar ve 102 bin 428 dolarlık öngörülen ihracatına dahilde işleme izin belgesi verildi. Tosyalı’nın İskenderun’daki Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. isimli şirketine ise 31 bin 483 dolar ve 67 bin 794 dolarlık dahilde işleme izin belgesi verildi. İskenderun’da 8 Kasım 2023’te Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlama sonucu iki işçi yaşamını yitirmiş, 12 işçi de yaralanmıştı. Fuat Tosyalı, yöneticisi olduğu Varlık Fonu’nun şirketlerine boru satması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

TEŞVİK, İHALE, İMAR...

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında, yaklaşık 25.7 milyar TL’lik net satışıyla 57. sırada yer alan Tosyalı Demir Çelik, bakanlıkça verilen milyarlarca liralık yatırım teşvikleriyle de gündeme geldi. Aldığı kamu ihaleleriyle de dikkat çeken holding, Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi AŞ isimli şirketiyle 27 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 4 milyar 413 milyon 675 bin TL.

Ayrıca Tosyalı Holding, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Hatay İskenderun’da 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planlarını değiştirmesiyle de gündeme gelmişti. Plan değişikliğiyle deniz doldurarak 80 bin metrekare büyüklüğünde liman inşa edilmesinin önü açıldı.