AKP’ye yakınlık ihale kazandırdı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

Binbay, 2018 genel seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı olmuştu. Şirket 2011’den bu yana 18 ihale aldı. Toplamda 3 milyar 752 milyon 954 bin 500 TL kazandı.

İhalenin ortağı Ottotek İnşaat Anonim Şirketi ise 2016’da kuruldu. Yönetiminde ise Osman Gazi Kandaş bulunuyor.

Kandaş’ın sosyal medya paylaşımlarındaki AKP övgüsü dikkat çekiyor. Kandaş’ın şirketi başta TOKİ olmak üzere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden de ihale aldı. Şirketin 2021’den bu yana katıldığı ihalelerden kazandığı tutar 2 milyar 351 milyon 650 bin TL.

