Aksaray'da yurttaşlardan AKP'li milletvekili için 'fakirlik belgesi' tepkisi: 'Vekile bayramda koyun göndermek lazım'

19.05.2026 15:38:00
Aksaray'da AKP'li milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin “fakirlik belgesi” alması memleketinde alay konusu oldu. Bir yurttaş, CHP'li Umut Akdoğan'a "Bayramda bir tane koyun göndermeniz lazım ona. Bu sene koyununuzu oraya gönderin. CHP yazın gönderin evine” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aksaray sokaklarında yurttaşlarla bir araya geldi.

Akdoğan'la yurttaşlar arasında sohbetlerde öncelikli konu AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşi adına "fakirlik ilmuhaberi" düzenlenmesi oldu. 

"VEKİLE BAYRAMDA BİR KOYUN GÖNDERELİM"

Son günlerin gündemlerinden bir hale gelen bu konuya ilişkin konuşan Akdoğan’ın, "Biz de yardım toplayalım diye geldik. Milletvekili arkadaşım yoksulluğa düşmüş. Şu kadere bak, Vekilin hanımının üç kardeşi varmış, üçü de yoksulmuş. Vekilin karısı da yoksulmuş kızı da yoksulmuş" sözleri üzerine yurttaşlar, “Emekliler yardım eder. Bize (fakirlik belgesi) lazım değil. Vekillerimize lazım” dedi.

Başka bir yurttaş ise Akdoğan’la yaptığı sohbet sırasında, “Aksaray milletvekili, ismi önemli değil. Bir tane bayramda koyun göndermeniz lazım ona. Bu sene koyununuzu oraya gönderin. CHP yazın gönderin evine” dedi.

UMUT AKDOĞAN, AKP'Lİ ZANNEDİLDİ 

Bir yurttaş ise CHP'li Umut Akdoğan’ı AKP'li milletvekili zannederek, AKPli vekillerin sokaklarda olmamasını eleştirdi. Vatandaşın, “Aksaray niye kaybediyor biliyor musun? Bak bugün çıktınız. Bu zamana kadar çıktınız mı hiç? AK Parti’yi ben de seviyorum. Arada sırada gelin, halkla görüşün diyorum" sözleri üzerine Akdoğan, "Sen AK Parti’li vekillere söylüyorsun. Sokağa çıkmayanlar AK Parti milletvekilleri. Sen beni AK Parti’li vekil zannettin de serzenişte bulundun. AK Parti’li vekiller nasıl çıksın?" diye konuştu.

CHP'li Akdoğan'dan, eşi 'fakirlik belgesi' alan AKP'li Altınsoy'a yanıt: 'İstismar etmedik istismarı ortaya çıkarttık' CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, eşi "fakirlik belgesi" alan AKP'li Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’a istifa çağrısında bulunarak, “Biz bu istismarı ortaya çıkarttık. Bir defa istismar etmedik. Bir ailede dört kadından üçünün aylık geliri asgari ücretin üçte birinden aşağıdaysa bir defa sen iktidar partisi milletvekili olarak buna da cevap vermek zorundasın” dedi.
CHP'li gençlerden ironik protesto: Eşi 'fakirlik belgesi' alan AKP'li Hüseyin Altınsoy için 'para topladılar' CHP Aksaray Gençlik Kolları, eşi adına “fakirlik belgesi” aldırmasıyla gündeme gelen AKP’li milletvekili Hüseyin Altınsoy’u sembolik para toplama eylemiyle protesto etti. CHP’li gençlerin sosyal medyada paylaştığı videoda, “Milletvekilimize yardım” mesajıyla kutuya para atılarak belgeye gönderme yapıldı.
CHP'li Akdoğan, AKP'li ismin fakirlik belgesi alan eşine hakimin tepkisini anlattı CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin fakirlik belgesi almasına ilişkin davayı gören hakimin duruşmada Altunsoy'un eşi ve kızına gösterdiği tepkiyi anlattı.