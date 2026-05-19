Aksaray'da yurttaşlardan AKP'li milletvekili için 'fakirlik belgesi' tepkisi: 'Vekile bayramda koyun göndermek lazım'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aksaray sokaklarında yurttaşlarla bir araya geldi.

Akdoğan'la yurttaşlar arasında sohbetlerde öncelikli konu AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşi adına "fakirlik ilmuhaberi" düzenlenmesi oldu.

"VEKİLE BAYRAMDA BİR KOYUN GÖNDERELİM"

Son günlerin gündemlerinden bir hale gelen bu konuya ilişkin konuşan Akdoğan’ın, "Biz de yardım toplayalım diye geldik. Milletvekili arkadaşım yoksulluğa düşmüş. Şu kadere bak, Vekilin hanımının üç kardeşi varmış, üçü de yoksulmuş. Vekilin karısı da yoksulmuş kızı da yoksulmuş" sözleri üzerine yurttaşlar, “Emekliler yardım eder. Bize (fakirlik belgesi) lazım değil. Vekillerimize lazım” dedi.

Başka bir yurttaş ise Akdoğan’la yaptığı sohbet sırasında, “Aksaray milletvekili, ismi önemli değil. Bir tane bayramda koyun göndermeniz lazım ona. Bu sene koyununuzu oraya gönderin. CHP yazın gönderin evine” dedi.

UMUT AKDOĞAN, AKP'Lİ ZANNEDİLDİ

Bir yurttaş ise CHP'li Umut Akdoğan’ı AKP'li milletvekili zannederek, AKPli vekillerin sokaklarda olmamasını eleştirdi. Vatandaşın, “Aksaray niye kaybediyor biliyor musun? Bak bugün çıktınız. Bu zamana kadar çıktınız mı hiç? AK Parti’yi ben de seviyorum. Arada sırada gelin, halkla görüşün diyorum" sözleri üzerine Akdoğan, "Sen AK Parti’li vekillere söylüyorsun. Sokağa çıkmayanlar AK Parti milletvekilleri. Sen beni AK Parti’li vekil zannettin de serzenişte bulundun. AK Parti’li vekiller nasıl çıksın?" diye konuştu.