Akşener 31 Mart'ı işaret etti: 'Erdoğan'a bir şey hatırlatmak istiyoruz'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:18

Güncelleme: 19.03.2024 - 16:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretleri kapsamında Serik ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Akşener'i Serik'te İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Nesrin Ünal, İYİ Parti ilçe başkanı Erhan Uzun, İYİ Parti Serik Belediye başkan adayı Mehmet Habalı ve partililer çiçeklerle karşıladı.

Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Dükkan dükkan gezdim. Ve o dükkanların içinde asla başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Sadece dert nedir, niye çözüm üretmemiz gerekiyor onu öğrenmeye çalıştım. Ve Meclis gündemine getirdik. Arkadaşlarımız soru önergeleri, kanun teklifi verdiler. Ve sizin sesiniz olmak istedim. Çünkü bizim anlayışımız siz seçmenler, siz aziz milletimiz velinimetsiniz. Fakat çok uzun zamandır velinimet olmaktan çıkarıldınız. Her konuda çırak çıktınız. Şimdi bütün seçimlere girerken, yani bu 2023 seçimlerinde bütün partiler '100 bin öğretmen daha atayacağız Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıl dönümünde' dediler. 'Atanamayan 100 bin öğretmen tayin edeceğiz' dediler" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A BİR ŞEY HATIRLATMAK İSTİYORUZ"

Verilen bu sözlerin hepsinin unutulduğunu aktaran Akşener, "Erdoğan'a bir şey hatırlatmak istiyoruz. Diyorum ki bu kadar çok öğretmeni mezun ettiniz. Eğer ihtiyaç yoktuysa niçin bu gençlerimizi analarının, babalarının rızkından kesip okuttunuz. Bu çocuklar okudu. 4 yıllık okulları bitirdi. Ve siz onları dahil etmiyorsunuz. Şimdi sözünü hatırla Sayın Erdoğan. 100 bin öğretmeni, seçime 11 gün kaldı. 11 gün içerisinde bir cümleyle dahil etmen mümkün. Etmiyorsan atanamamış öğretmenlerin oylarını istiyorum" dedi.

'EMEKLİNİN 10 BİN LİRA İLE GEÇİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinmesinin mümkün olmadığını aktaran Meral Akşener, "Büyükşehirde hiç mümkün değil. İlçelerde bile mümkün değil. Sen et yiyebilen emekliyi gördün mü Sayın Erdoğan? Ben gördüm, gördüm. Dolayısıyla şimdi seçime 11 gün kaldı. Şimdi ayın 1 ve 2'sinde ikramiye yatacak ya emekli hesaplara. Onu yap 7 bin lira. 7 bin lira ikramiye ver bayramda. İkincisi 11 bin lira seyyanen zam ver bütün emeklilere, sonrasında en düşük emekli maaşını asgari ücrete getir emekliler seni görsün. Ama yapmıyorsan Meral Akşener olarak ben sana yaptıracağım. Onun için de emeklilerin, emeklilerin oylarına talip olacağım" diye konuştu.

'BU SİSTEM YAMUK'

2017'de başlayan kutup siyasetine karşı çıktıklarını kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Hayır dedik, anlatmaya çalıştık fakat beceremedik. 2018'de bu siyaset sizin sesiniz olmak üzere yola çıktığımız halde bizi ittifaklara mecbur bıraktı. İttifak yaptık. Bu ucube sistem mesele, Sayın Erdoğan veya bir başkası değil. Bu sistem yamuk. Bu yamuk sistemi değiştirmek için mağlup seçmeni ayağa kaldırabilmek amaçlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne teklifte bulunduk, beraber seçime girelim diye. Ve oradaki amacımız Türkiye kazansındı. Şimdi bir grup var; 'Bak şuraya oy verirler bize vermezler Erdoğan kazanır.' Olan size oluyor."

Seçimlerden 19 ilçe, 4 belde belediyesi kazanarak çıktıklarını belirten Akşener, "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Niğde'de büyükşehirler alındı. Bütün büyükşehir belediye başkanlarının hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Partimizin içine ellerini değil, gövdelerini koymuşlar. Hiçbir partinin işine bugüne kadar elini sokmayan bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir partiye kötülük yapmayan, insanlara hakaret etmeyen, sadece ve sadece rekabet eden, hizmet üzerinden rekabet eden, sizin sesiniz olmak üzerinden yol yürüyen bir siyasi partinin genel başkanıyım. Elimi tutun, gör nasıl bir Türkiye'yle karşı karşıya geleceğiz. Hainlik yapmadan muhalefet nasıl edilirmiş, sizin hakkınız nasıl korunurmuş göreceksiniz" dedi.

AKŞENER'İN OKUL YILLIĞINDAKİ FOTOĞRAFI

Akşener konuşmasının ardından Serik Atatürk Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek adaylarına oy istedi. Akşener, ziyaretleri sırasında Serik'te öğrencisi olan Faruk Karacan ile karşılaştı.

Karacan, "Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nde okuduğum dönem, 1987 yılında inkılap tarihi öğretmenliğimi yaptınız" diyerek, Akşener'e okul yıllığındaki fotoğrafını gösterdi.

Akşener, daha sonra Antalya'ya hareket etti.