İmamoğlu'dan, Cüneyt Özdemir'in 'Meral Akşener' sorusuna dikkat çeken yanıt: 'Süreci orada dondurdum...'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:04

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

İmamoğlu canlı yayında kararsız seçmenleri nasıl ikna edeceğini, İstanbul'un depreme hazır olup olmaması, yaptığı icraatleri ve yapacakları hakkında konuştu.

"BENİM HAFIZAMDA ORADA DURUYOR"

İmamoğlu, Akşener ile ilgili soruya ise, "Sayın Akşener ile ilgili süreci, iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse orada dondurdum. Benim hafızamda orada duruyor" yanıtını verdi.

MADDE MADDE YANIT VERDİ

Ekrem İmamoğlu, "Kararsız seçmenleri nasıl ikna edecek? Seçmenler neden İmamoğlu'na oy vermeli?" sorularına ise madde madde yanıt verdi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

1. Halkın taleplerini dinleyen ve onu yerine getiren bir Belediye başkanı seçecekler

2. Son 30 yıl ilk kez bu kadar şeffaf ve bu kadar halkın gözü önünde belediyecilik süreci yönetildi. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliğiyle yönetilen bir İBB oldu.

3. İlk kez güçlü bir ittifak kavramı hakim. Bu büyük bir barışçı zemin oluşturuyor. Çoklu partili tabanın oy verdiği bir süreci yönetiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa iyi gelecek. Kutuplaşmaktan uzaklaşan herkesin bize oy vermesi gerekiyor.

4. Son 30 yılın rekorlar kıran icraatçi, yatırımcı bir döneminin ama aynı zamanda sosyal yardımlaşmada en yüksek seviyeye erişmiş bir yönetimi seçtiler. 2019'da seçtiler bunu daha yukarı taşıyacağız. Kreşten tututn, metro yapımına kadar, İBB'nin en güçlü alt yapısını yaptık. İhanet kavramı İBB olarak tarihe gömdük. İhaneti reddedenü İstanbul'a hizmeti kabul eden, israfı reddedip tasarrufu kabul eden bir anlayışız.

Son olarak da Kanal'ı değil de İstanbul'u tercih edenler bize oy versin" ifadelerini kullandı.

"65 KİLOMETRE METRO AÇTIK"

Cüneyt Özdemir'in "İstanbul'da ki metroyu 2 katına çıkacağınızı söylemişsiniz" demesi üzerine İmamoğlu, "Çıkarttık. Kelime kelime neyi aldınız bilmiyorum ama 65 kilometre metro açtık" diye yanıtladı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE ARASI NASIL?

Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki gerginlik iddialarını soran Cüneyt Özdemir'e İmamoğlu, "Genel Başkan ile ilişkim yeni nesil ilişkisi. Hem saygı var. Aramızda hiçbir hat kişi yok. Siyasi olarak İl Başkanımız onunla yürütüyor. Çok saygın ve aynı zamanda çok samimi bir diyaloğumuz var. Aramız bozuk değil" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ ORADA DONDURDUM"

Ekrem İmamoğlu, Akşener ile ilgili şunları söyledi:

"Cüneyt Bey çok iyi bir huyum vardır. Bazen bazı insanlarla ilgili iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse, süreci bir anda orada dondururum. Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum. Benim hafızam orada duruyor. Sıkıntılı süreçten önce nasıl diyaloglar yürümüşse oradayım. Diyalog yok monolog var. Benim o kadar önemli meselem var ki, beni ilgilendirmiyor."