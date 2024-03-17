Akşener’e dert yanan yurttaş: ‘2 bin liraya iki tane yetime bakıyoruz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e dert yanan yurttaş, "Benim eşim 10 bin lira maaş alıyor. 5 bin lira ev kirası veriyor. 3 bin lira da faturalara gidiyor. 2 bin liraya da iki yetime bakıyoruz" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:47
Akşener’e dert yanan yurttaş: ‘2 bin liraya iki tane yetime bakıyoruz’
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Keçiören ilçesinde esnafı ziyaret etti. Belediye Başkan Adayı Kemal Babuccu için oy isteyen Akşener’e vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

"2 BİN LİRAYA İKİ TANE YETİME BAKIYORUZ"

Bir vatandaş, "İnsanlar evine 1 kilogram peynir alamıyor" dedi. Bir kadın ise "Benim eşim 10 bin lira maaş alıyor. 5 bin lira ev kirası veriyor. 3 bin lira da fatulara gidiyor. 2 bin liraya da iki tane yetime bakıyoruz biz. Ne olacak bu halimiz? Bütçede para yok diyorlar ama bakanlara milletvekillere, zenginlere... " diye yakındı.

Vatandaşı dinleyen Akşener de "Ben çok emekli ile konuşuyorum. Hatta eleştiri almaya başladım. Hatta o kadar iddialı gittim ki dedim ki Sayın Erdoğan’a ‘yap şu emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi. 11 bin lira seyyanen zam ver. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getir. Seçime kadar bu işi yap, ondan sonra da git emeklilerin oyunu iste.’ Dediler ki bana ‘Tayyip Erdoğan’a oy istiyor’ Halbuki ben size hak istiyorum. Eğer dedim yapmıyorsan oyları ben istiyorum. Bak nasıl yaptıracağım göreceksiniz" dedi.

"VERİN BİZE GÜCÜ TUTUN ELİMİZDEN"

Bir vatandaş ise okullarda öğrencilerin durumuna dikkati çekerek, "Gelin okulları görün. Kirada duranların çocukları okullara aç geliyor" dedi. Akşener de "Sabah kahvaltısı öğle yemeğini bu devlet vermeli. Bodurluk başladı çocuklarda. Derin yoksulluk diye bir kavram var. Yapmamız lazım. Bu ülkenin parası var. Ama işte kayırılanlar, onu yapılanlar bunu yapılanlar Suriyelilere bulunuyor. Verin bize gücü tutun elimden bakın neler olacak" diye konuştu.


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