Akşener'den Ümit Özlale'nin istifa edeceği iddialarına yalanlama: Bu tür ucuz operasyonlar bizi etkilemez

Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:44

Güncelleme: 25.01.2024 - 19:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti buluşmaları kapsamında geldiği Erzurum'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Partisinin Erzurum Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Canan Uçar'ı açıklayan Akşener, "Erzurum'da bir kadın adayı büyükşehir belediye başkanı adayı olarak göstereceğiz. İYİ Parti, Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da kadınlarımızı büyükşehir belediye başkan adayı ve inşallah belediye başkanı seçilecek imkan dahilinde aday gösteriyor. Canan Hamının özelliği şu. Geçtiğimiz 2019 mahalli idareler seçimlerinde Palandöken Belediye başkan adayıydı. Yüzde 30'a yakın oy almıştı. Benim eskiden beri çalıştığım, atom karınca gibi arkadaşımızdır. Hayalleri gerçekleşmediği zaman 'küstüm ver misketlerimi' dememiş bir kızımız, bir arkadaşımızdır. Genellikle son dönemde siyasi partilerde bizim açımızdan söylemiyorum genelde şöyle bir durum oldu; 'hayaller şelale, şelaleden su içilemediği takdirde küstüm ver misketlerimi' deyip bir başka alanda yer bulabilmek için dönüp gittikleri yere en ağır, en çirkin tavırlarla saldıran bir yeni dil oluştu. Onun için Canan Hanım bu yönde bakıldığında gerçekten 'küstüm ver misketlerimi' demeden bir hayali gerçekleşmediyse tekrar kalkıp tekrar yola revan olan bir kardeşimiz. Kendi gençliğime çok benzetiyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye başkan adaylığında tarih yazacak. İnşallah Erzurum Belediye başkanımız bir kadın olur ve Erzurum'a bir kadın eli değer" diye konuştu.

'ÜMİT ÖZLALE'NİN İSTİFA ETTİĞİ BİR YALAN'

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ümit Özlale'nin istifa edeceğine dair sosyal medyada çıkan haberleri değerlendiren Akşener, şunları söyledi:

"Dijital medyada bir haber çıktı. Sayın Ümit Özlale ilgili. Ben şunu demişim, öbürü şöyle demiş, öyle olmuş, böyle olmuş, düzmece, yalan bir haber çıktı. Biz gerçekten yalan olduğunu düşündüğümüz bir konuyu sadece yalanladık ama oradan alıp bir başka bir medya kanalında Ümit Özlale'nin istifa edeceğine kadar iş götürülmüş. Bu konularla ilgili mahkemeye müracaat ettik. Biraz önce Ümit Özlale Bey ile görüştüm, o da yalanlıyor. Ümit Özlale, ilk defa 5 ay evvel 'Ben İzmir'i çok seviyorum. İzmir'den aday olmak istiyorum' diyen kişidir. İlk önce o istedi. İzmirli arkadaşlarımızla, genel merkezimizle konuştuğumuzda da ilk önce aday olan, yola revan olan çalışan bir kardeşimiz. Kendisinin söylediği şu; diyor ki 'Ben İzmir'de uzun zamandır çalıştığım için, her bir İzmirliye ulaşmaya gayret ettiğim için, kimseyle kavga etmeden projelerimi anlattığım için, yerel yönetim dışında herhangi bir cümle sarf etmediğim için, kimseye düşmanlık, kötülük eden bir dille konuşmadığım için ciddi bir mesafe aldım. Dolayısıyla bazılarını rahatsız etti bu iş. Bu bir operasyondur. Böyle bir durum yoktur. Ben kendi adıma partimiz bu tür operasyonel davranış biçimlerine alıştı. Hele ben genel başkan olarak bu konuda yani böyle bir tecrübe Türkiye'de yok. Sayın Cumhurbaşkanında bile yok bendeki tecrübe, bu operasyonel işlemlere dair. Bir 28 Şubat geçirdik, bir Susurluk geçirdik, geçirdik baba geçirdik. Ben alışkınım. Ama korkunun ecele faydası yoktur. İYİ Parti bu seçimlerde hür ve müstakil kararıyla Türkiye genelinde kimsenin beklemediği bir sonuç alacaktır ve kuruluş ayarları çerçevesinde 2028'de İYİ Parti hem iktidar olacak hem de işaret ettiği kişi cumhurbaşkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu tür ucuz operasyonlar, ucuz davranışlar, ucuz, yalan iftiralar bize herhangi bir tesirde bulunmaz."

‘ESKİDEN AHLAK, EDEP, HAYA VARDI’

Parti binasındaki açıklaması sırasında basın mensuplarının eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın ‘Sayın Meral Akşener'in, Togo Kuleleri'ndeki AK Parti’li Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu ile yaptığı görüşmeleri inceleyin. Muhalefette bulunan bir siyasi partinin genel başkanının, orada iki tane AK Parti’li eski bakanla ne görüştüğünü merak ediyorum. Benim kafam buradaki görüşmeye takılmış durumda. Toplantıdan hemen sonra enteresan dönüşümler yaşandı’ sözlerini hatırlatmaları üzerine Akşener, şöyle konuştu:

“Külliyen yalan. Yalancı, yalancı. Hadi versin mahkemeye hesaplaşalım. Eskiden bir ahlak, edep, haya vardı. Ben DYP'den istifa etmiş bir insanım. Bugüne kadar Sayın Çiller'in aleyhinde DYP'lileri incitecek tek bir kelamım olmadı. MHP'ye dahil oldum. MHP'den de bayağı arızalı ayrıldım, ihraç ettirilerek ayrıldım. O partinin mensuplarını, yöneticilerini incitecek tek bir kelime ağzımdan çıkmadı. Çünkü biz yeni bir parti kurduk. Şimdi bizden belediye meclis üyesi olmuş, grup başkanı olmuş bir arkadaşımız istifa ediyor, saygı duyarım. Tek kelime etmedim, istifa eden tek bir kişinin aleyhinde arkadaşlarıma yasaklamışımdır. İstifa bir irade beyanıdır, saygı duymak gerekir. Bu arkadaşımız bir intikam meleği şeklinde dolaşıyor. Eskiden bir edep, haya, ahlak mevcuttu. Sayın İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir. Müthiş sevgi, sevda yaşıyor olabilir bu arkadaşımız. Ona da saygı duyuyorum. Ama Sayın İmamoğlu'na iyilik edeyim derken Sayın İmamoğlu'nu bizim partimizin gözünde gömüyor. Şimdi böyle baktığınız zaman yalancılık genellikle salaklık ve ahmaklıkla eşdeğerdir."

'O İKİ KİŞİYE DE HAKARET'

Görüşmeyi doğrulayan Akşener, "Togo kulelerine Sayın Oktay Vural'la beraber gittik. Cemil Çiçek Beyefendi, Abdulkadir Aksu Beyefendiyle görüştük. Onların öyle bir görevi yok. Gerçekten benim çok sevdiğim, saydığım, beyefendinin çok sevdiği saydığı insanlar. Onlar nerdeyse partiler üstü insanlardır. Tecrübeleriyle ilgili olarak sohbet etmeyi gençler başta olmak üzere herkese tavsiye ederim. Yani böyle insanlar değerlidir. Onlara da hakarettir bu iftira. O iki kişiye de hakarettir" dedi.

Akşener, parti ziyareti sonrası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki parti buluşmasına gitti.