İYİ Partili Ümit Özlale Cumhuriyet TV'de: 'AKP dar gelirlilerin çocuklarını cemaatlere itiyor'

Yayınlanma: 12.04.2023 - 14:04

Güncelleme: 12.04.2023 - 14:04

Barınma krizini tanımlayan Özlale, "Sadece konut krizinden bahsetmiyoruz. İnsanların yüksek kiralar ödedikleri ya da yüksek fiyatlarla satın aldıkları konutlardaki yaşam kalitesi de iyi değil. Barınma krizi dememizin sebebi, sadece yurttaşların oturacağı evler değil, öğrencilerin kalacağı yurtlar, yaş almış vatandaşların hayatlarının devamını geçireceği yaşam merkezleri de çok pahalı. Şehrin merkezindeki trafik problemine de bakmak gerekiyor" şeklinde konuştu.



"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİMİZ DÜŞTÜ FAKİRLEŞTİK"

Özlale, barınma krizinin sebeplerine ilişkin, "İyi bir şehir planlaması yapılmadı. Nüfus artışı doğru tahmin edilemedi. Bütün sanayi ve ticaret faaliyetleri şehir merkezinde birleşince çok yüksek konut fiyatlarıyla karşılaştık. Doğru ekonomi politikaları izlenmedi, sosyal devlet olgusu hatırlanmadı. Bunun yanında dışardan çok fazla inşaat malzemesi ithal ediyoruz, kurdaki artışla beraber inşaat maliyetleri de arttı. Biz fakirleştik, kişi başı milli gelirimiz düştü" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'DA 450 BİN BOŞ KONUT VAR"

Çözümün çok zor olsa da imkansız olmadığına vurgu yapan Özlale, "Hemen doğru bir şehir planlaması yapıp, şehri yaymak gerekiyor. Şehrin uzağında yaşanılabilir pilot bölgeler kurup toplu taşımayı kolaylaştırmak gerekiyor. İnşaat malzemelerini burada üretebilmek için inşaat sektörüne destek verilmeli. Tasarruf amaçlı satın alınan konutların boş kalmaması gerekiyor. Kanada'da uygulanan "boş konut vergisi" uygulanabilir. İstanbul'da 450 bin boş konut var" önerilerinde bulundu.



"AKP DAR GELİRLİLERİN ÇOCUKLARINI CEMAAT YURTLARINA İTİYOR"

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa da dikkat çeken Özlale, "Partimizin seçim beyannamesinde de buna yer verdik. Devlet üniversitelerinde okuyan bütün öğrencilerimiz çağdaş standartlarda, bedava devlet yurtlarında kalacaklar. Biz bunun sözünü veriyoruz. AKP'nin unutturmaya çalıştığı sosyal devleti yeniden hatırlatacağız. AKP bu sosyal transferleri tarikatlere, cemaatlere yaptığı için iyi devlet yurtları sağlayamıyorlar. Dar gelirli yurttaşlarımızın çocuklarını da bu tür tarikat ve cemaat yurtlarına adeta itiyorlar" dedi.



1 MİLYON 500 BİN KADIN İŞSİZ

Kadın istihdamı için yaşlı bakım merkezlerinin önemine değinen Özlale, "Her mahalleye aynı çağdaş standartlarda yaşlı bakım merkezleri kuracağız. Türkiye'de yaklaşık 450-500 bin kadın, evde yaş almış bir yakınına bakmak zorunda olduğu için iş gücüne katılamıyor. Türkiye'de işsiz kadın sayısı 1 milyon 500 bin, yani bu sayının üçte biri yakınlarına bakmak için çalışamıyor" dedi.

