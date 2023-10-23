Akşener depremzede yurttaşı affetmedi! 'Erdoğan kadar büyüklük gösteremedi'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:25

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:34

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 40 yıldır terzilik yapan esnaf 61 yaşındaki Recep Karayiğit, seçim döneminde İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yaptığı yorumdan dolayı hakkında açılan davanın geri çekilmesini istiyor.

Karayiğit, arabulucuya devredilen davada anlaşma sağlanması için ödenmesi gereken 30 bin liralık tutarı ödeyecek durumunun olmadığı söyledi.

Depremde evini ve iş yerini kaybeden Karayiğit, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki yurttaşlara açtığı davaları geri çektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Seçim zamanında Meral Akşener’in AK Partililer ile ilgili konuştuğu bir kelimeden dolayı, ‘sen nasıl bir mahlûkatsın’ diye bir yazı yazmıştım. Buna karşılık Akşener dava açmış. Polis merkezine gittim ifademi aldılar. Aradan zaman geçti deprem oldu. En azından deprem zamanı böyle bir şeyin affedileceğini bekliyordum kendilerinden. Maalesef bir arabulucu avukat beni aradı. Benimle avukatların anlaştırılacağını söylediler. Nasıl bir anlaşma diye sorduğumda, benden 30 bin lira istediler. İş yerini evini depremde kaybeden birinin bunu veremeyeceğini söyledim. Arabulucu bunlar ne istiyorsa vereceksin dedi. Bunun affedilmesini bekliyoruz. Mesela Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan deprem bölgesindeki tüm hakaret davalarını geri çekti. Akşener’den bu büyüklüğü bekliyorduk ama olmadı. Bizi maddi açıdan sıkıntıya sokmasınlar. Biz burada yeterince sıkıntıdayız. İşyerim ve evim gitti, hiç bir şey yok. Burada bir konteyner yaptırdım çalışıyorum. Bunu da Merak Akşener’e verecek durumda değilim."