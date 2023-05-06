Akşener, Erdoğan'a Ali Yeşildağ'ın iddialarını sordu

Yayınlanma: 06.05.2023 - 21:03

Güncelleme: 06.05.2023 - 21:19

Millet İttifakı'nın İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıktı.

Akşener, yeraltı dünyasından tanınan ve Erdoğan’a cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın tartışılan iddiasından söz etti.

Erdoğan'a, Yeşildağ'ın iddialarıyla ilgili sorular yönelten Akşener, şunları kaydetti:

"İki de bir kasetten bahsediliyor. Recep Bey Recep Bey… Var mıdır yok mudur belli olmayan bir kasetten bizzat bahsediyorsun da yahu dün sizin en yakın aile dostunuz seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Diyor ki Ali Yeşildağ: Antalya Havaalanı yıl 2007’de havalanının işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar euro veriyor. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. Yakınlardan birine 3 milyar euroya veriliyor. 1 milyar euro cep ediliyor. Bu iddia bizzat Recep bey tarafından 1 milyar euro alındığını söylüyor.

“PARA SENİN CEBİNE GİRMİŞ”

Recep bey Recep bey… Hazır kaset orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sorgula bakalım. Bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş."