‘Akşener işbirliği kapısını aralıyor’

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Yeni bir söylemini göremedik. Seçim takvimi yaklaşmadan bir tutum ve davranış belirlemediklerini de yaptığı konuşmayla ortaya koymuş oldu. Millet İttifakı cephesinde bir gelişme yok. İttifak zaten seçimlere yöneliktir sonrasında her parti zaten münferit olarak hareket ediyor ama yarın yerel seçimlere geldiğinde de hepsi de farklı işbirliklerinin mümkün olabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla burada kökten kabul ya da kökten ret gibi bir durum yok, zaman ne gösterecek hep birlikte göreceğiz” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Akşener’in seçim için bazı belediyelerde işbirliği yapabileceğinin kapısını araladığına dikkat çekti. En dikkat çekici yer İstanbul ve Ankara ise burada bir seçim işbirliğinin yapılabileceği konusunda tüm partilerde bir ön kabulu olduğunu belirten Üstün, “Akşener’in açıklaması yerel seçimlerin ruhuna ters olmayan bir değerlendirme” ifadelerini kullandı.

ACELECİ DAVRANIYOR

Akşener’in açıklamalarına Saadet Partisi yetkilisi ise sert tepki gösterdi. Lüzumsuz siyasi tartışmaların yapıldığını belirten isim, “Bir siyasi partinin başka bir siyasi partiye kendi metodunu empoze etmesini gerektiren bir durum yoktur. Meral hanım biraz aceleci davranıyor gibi geliyor” dedi.

SARAY'A GÖZ KIRPIYOR

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan ise, “Oy oranına bakmadan ağzına geleni söylüyor. Saray’a da göz kırpıyor. Seçimlere ayrı girerek iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Akşener’in tavrı çok tanıdık, sorumluluk üstlenmeme, mağdur pozisyonuna girme ve günah keçisi bulma” ifadelerini kullandı.

