Akşener: Kurumlar arasındaki çatışmayı sonlandırma fırsatı bir kez daha heba edildi

Yayınlanma: 28.12.2023 - 00:01

Güncelleme: 28.12.2023 - 00:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya X hesabından Can Atalay dosyası ve ülkenin ekonomik durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından, problemin ilk derece basamağı olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden Yargıtay’a gönderme kararı aldı.



Böylece devletimizin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırma… — Meral Akşener (@meral_aksener) December 27, 2023

"Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından, problemin ilk derece basamağı olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden Yargıtay’a gönderme kararı aldı.

Böylece devletimizin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırma fırsatı bir kez daha heba edildi.

Hukukun üstünlüğünü rafa kaldıran bu anlayışın karşısında kaybeden ise yine maalesef milletimiz oluyor.

İktidar bizzat kendi eliyle anayasal devlet krizi çıkarmakla meşgulken; milyonlarca insanımız hayat pahalılığı sarmalında mücadele etmeye devam ediyor.

Ama hiç kimse merak etmesin;

Yoksulluktan, hukuksuzluktan, krizden ve kutuplaşmadan beslenen bu yönetim anlayışına, milletimiz gereken cevabı sandıkta verecek.

31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimi; milletimizin haktan, hakkaniyetten ve adaletten yana mührünü vuracağı tarihi bir gün olacak!"