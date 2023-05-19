2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 13.00'de parti genel merkezinde bir açıklama yapacak. Böylece İYİ Parti lideri, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez konuşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 20:39
Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak
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14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinin ardından ilk kez konuşacak olan İYİ Parti Meral Akşener yarın (Cumartesi) açıklama yapacak.

Akşener parti genel merkezinde saat 13.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.


Meral Akşener

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