Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak

Yayınlanma: 19.05.2023 - 20:39

Güncelleme: 19.05.2023 - 20:39

14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinin ardından ilk kez konuşacak olan İYİ Parti Meral Akşener yarın (Cumartesi) açıklama yapacak.

Akşener parti genel merkezinde saat 13.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.