İYİ partililerden Meral Akşener'e: CHP bize sahada zarar verdi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Ankara’daki bir restoranda partililerle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmede 2024’ün mart ayında yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti’nin CHP ile olası işbirliği masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda başkanlık divanı üyeleri ile milletvekillerinin çoğunluğunun Akşener’e yerel seçimlere “müstakil katılınması” yönünde görüş bildirdi. Toplantıda milletvekillerinin Akşener’e, “6’lı masaya ülkenin menfaatleri ile oturmuştuk ancak bu seçimler kazanılamadı. 6’lı masada olması gereken bir güç birlikteliğiydi ancak güçlerin dengesi hiçe sayıldı. Herkes eşit kabul edildi. 6’lı masadaki birliktelik partimize de yaramadı. Bizim öncelikli hedefimiz iktidar olmak. Muhalefet rahat. Biz, İYİ Partililer olarak muhalefetin rahatlığından rahatsızız. Biz iktidarın ‘rahatsızlığına’ talibiz” dedikleri belirtildi.

‘ÇOK ÜZÜLDÜM’

Akşener’in de milletvekillerine “67 yaşındayım. Benim kişisel bir beklentim yok. Seçimlerin kazanılamamasına ülkem adına çok üzüldüm. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceğiz demiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki seçimler kazanılabilirdi, birçok uyarılarda da bulunduk ancak sonuç alınmadı. Sonuç alınamadığı için de ülkenin geleceği heba oldu” karşılığını verdiği ifade edildi.

İKİ SEÇMENİN DE TERCİHİ

Milletvekillerinin Akşener’e ayrıca “yerel seçimlerde İYİ Parti’nin iyi adaylarla tek başına 2019 yılındaki işbirliğinden çok daha fazla belediye kazanabileceğini” söylediği iddia edildi. Milletvekillerinin, “İzmir, CHP’nin kalesi deniyor. Ancak İzmir CHP’nin değil, ANAP, DP, DYP gibi partilerin kalesi bir şehirdi. Son dönemde seçmen CHP ile AKP arasına sıkıştı. Batı’da AKP’ye oy vermek istemeyen seçmenin tercihi CHP, doğuda CHP’ye oy vermek istemeyen seçmenin tercihi de AKP. Oysa İYİ Parti bu her iki seçmenin de tercih edeceği bir parti. Batıda AKP’ye oy vermek istemeyen seçmenin CHP’ye oy vermesi nedeniyle İzmir şimdilerde ‘CHP’nin kalesi’ olarak nitelendiriliyor” değerlendirmesini yaptığı da kaydedildi.

‘CHP ZARAR VERDİ’

Toplantıda milletvekillerinin çoğunluğunun Akşener’e, “İktidarın tek alternatifinin İYİ Parti olduğunu ve bu nedenle de seçimlere müstakil bir şekilde girilmesi gerektiğini” dile getirdikleri kaydedildi. Milletvekillerinin olası CHP ile işbirliği ile ilgili ayrıca şunları söylediği belirtildi: “CHP ile ittifak bize kazandırmadı çünkü ne yazık ki CHP 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri döneminde sahada net tavır sergileyemedi. Biz kendimizi milliyetçi bir parti olarak kamuoyuna deklare ettik ancak CHP’nin seçim öncesinde HDP ile ilgili tavrı sahada bize soruldu.”