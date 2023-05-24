Akşener'in Emekli Albay danışmanından şok iddia: Hulusi Akar Mehmetçiğe hakaret etmiş!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 15:35

Güncelleme: 24.05.2023 - 16:04

İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı programda Güney Ordu Komutanlığı Planı'nı şu cümlelerle anlatmıştı:

"Güney Ordu Komutanlığı adı altında etkin bir yapı oluşturulacak. Suriye, Irak ve İran bölgelerinde 3 ayrı özel müşterek Hudut Kolordusu. Buna bağlı Hudut Tugayları olacak. Etkin bir hudut güvenliği için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Hudut birliklerinde görev yapacak hudut sınıfı olacak, bunların özlük hakları ayrıca düzenlenecek."

Bu açıklamaların ardından Akşener'e yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Komedi, mizah gibi. 'Güney ordusu' ne demek, nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor?" demişti.

"SİYASETÇİNİN ASKERİN İŞİNE KARIŞMAMASI GEREK"

Meral Akşener'in Başdanışmanı ve Emekli Albay Orkun Özeller, "Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği, özellikle Suriye, İran, Irak hudutlarımızı kapsayacak şekilde bir Güney Ordu Komutanlığı'nın kurulması. Bu üç komşu ülkenin hudutlarına angaje olmuş, sadece hudut güvenliği ile ilgili çalışan, müşterek özel hudut kolordusu gibi bir yapı olacak. Coğrafya farklarına ve tehdit unsurlarına göre uzmanlaşmış, gerekli tedbirleri alacak bir yapı. Bunu elbette Genelkurmay Başkanlığı yapacak. Başından beri siyasetçilerin askerin işine karışmamasını savunuyoruz. Genelkurmay Başkanlığı 'Hudut namustur' düsturu ile hudutlarımızı etkin şekilde korumak için gerekli çalışma ve çalıştayları yapar. Siyasi mekanizmalar ise gerekli desteği, maddi desteği verir. Sahadaki asker işin doğrusunu bilir" dedi.

SEÇİM KAZANILIRSA...

Bakan Akar'ın sözlerine yanıt veren Özeller, "Hudut güvenliği sadece içerideki suriyeli sığınmacılarla ilgili değil. Küresel ısınmanın da etkisiyle gerek Afrika'dan gerek Ortadoğu'dan ilave sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. Birkaç yıl içerisinde sınırlarımıza dayanacak bir göç dalgasıyla karşılaşabiliriz. Bu yüzden sınırlarımızın emniyetinin güçlü bir yapıyla alınması gerektiğini söylüyoruz. Bunun komik bir tarafı yoktur. Derdi memleket meselesi olanlar, gençlerimize bırakacağımız ülkenin endişesini duyanlar olarak böyle bir teklifle gidildi. Seçim kazanılırsa bu hudut güvenliğini sağlayacak orduyla başarıya ulaşılacağına inanıyorum. Genelkurmay Başkanı'nın yapacağı çalışmayı destekleyecek ve onlara istedikleri olanakları sunacağız" ifadelerini kullandı.

"ASKERİN GÖRÜŞÜNÜ ALMADAN İŞ YAPMAYACAĞIZ"

Sahada çalışan askerler ile de görüşüldüğünü aktaran Özeller, "Bu çalışmayı yaparken hudut alay komutanlığı yapmış arkadaşlarımızla da konuştuk. Arkadaşlarımız, 'Bize gerekli siyasi destek verildiğinde sınırımızda kuş uçurtmayız' diyor. Askerimizin elini İHA ve SİHA'lar ile güçlendireceğiz. Taktik İHA'lar kullanarak güvenlik imkan kabiliyetini artıracaklar. Askerimize bu konuda ne isterse imkan sağlayacağız. Hudut Güvenliği ayrı bir hukuksal bilgi ve tecrübe gerektirir. Askerin görüşünü almadan iş yapmayacağız" şeklinde konuştu.

BAKAN AKAR MEHMETÇİĞE HAKARET ETMİŞ!

Hulusi Akar'ın bir toplantı esnasında mehmetçiğe hakaret ettiğini ifade eden Özeller, "Hulusi Akar Silahlı Kuvvetler'de çalıştığı dönemde hudut birliğinde çalışmadı. Hudutları ne kadar gezdi bilmem. Hudutları denetlemek, hudutta görev yapmak anlamına gelmez. Ben Hulusi Akar'ın huduttaki tabur komutanına 'beyinsiz' dediğini bilirim. Toplantıda, çocuk gerçek bir durumu ortaya koyuyorken, o kahraman binbaşıya 'beyinsiz' dedi. Ben de kendisinin açıklamalarına hep mizahi yaklaşıyorum" dedi.

"SIĞINMACI AKINI FETÖ'NÜN PLANI"

Hulusi akar'ın açıklamalarını anımsatan Özeller, Bakan'a yönelik şu eleştirilerde bulundu:

"Hulusi akar 'Can havliyle sınırımıza gelmişler' diyor. Doksanlı yıllarda can havliyle Irak sınırımıza gelen peşmergeler vardı. Biz onları ne yaptık? Türkiye'nin dört bir tarafına mı dağıttık? Sınırın önünde durdurduk, bazı hayati durumları olanları çeşitli kamp bölgelerine aldık ve kontrol ettik ama Türkiye'nin dört bir yanına dağıtmadık. Bunu doksanlı yıllardaki imkan ve kabiliyetlerimizle yaptık. Bu uygulamaları FETÖ'nün bir planı olarak görüyorum. Bugün sığınmacılar Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmışsa, bu FETÖ'nün öngördüğü demografik yapıyı bozmak üzerine bir plandı. Bunu savunmak akıllara ziyan bir şey."

Sığınmacı Sorununun bir beka sorunu haline geldiğinin altını çizen Özeller, "Üç küsur milyonu millet olarak misafir ediyormuşuz. Bunu millete mi sordunuz? 'Bu kadar insan alacağız' dediniz de millet 'Evet' mi dedi? Kendi başlarına kendi siyasi çıkarları için almış oldukları kararlar maalesef bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu haline gelmiştir. Diyor ki, 'Güney ordusu çok komik geldi, hangi ihtiyaca binaen?' bunun üzerine 'yuh' derim. Hangi ihtiyaç için olduğunu dahi göremiyor musunuz? Sınır kapılarından insanların geçtiğine dair görüntüler için 'Onlar İran, Afganistan sınırından görüntülerdir' diyor. Ya hudutta Türkiye Cumhuriyeti yazısı olan görüntü var. Girenler nereden girdi? Sanki biz hiç hudutta olmadık. Belki hudutlarımızı daha önce görmeyenler, 'Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bakanı'nın sözleri mi yalan?' diyecekler ama kusura bakmasınlar Türkiye'ye giren sığınmacılar güvenlik zafiyetiyle bir şekilde buraya gelmiş" dedi.

"TSK'NIN YÖNLENDİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Özeller, Hulusi akar'ın "Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı var" sözlerine ilişkin "Günaydın diyorum, Bu ordunun bir Genelkurmay Başkanı olduğu şimdi mi aklınıza geldi. Biz o zaman, Genelkurmay Başkanı'nın fikirlerinin alındığını görmek istiyoruz. Siyasi dayatma ile yukardan gelen kararlarla, TSK'nın yönlendirilmesini istemiyoruz. Örneğin askeri hastaneler ile ilgili Genelkurmay Başkanı ne düşünüyor? Herkes bas bas bağırıyor askeri hastanelerin açılması lazım diye. Onların görüşleri alındı mı?" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan da bugünkü yazısında Güney Ordu Komutanlığı konusuna değindi. Akşener'in sunulan planı beğenerek danışmanı eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok ile birlikte Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirten Pehlivan, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Güney Ordu Komutanlığı kurmayı istiyor. Böylece terör örgütleriyle mücadele ve sığınmacılar meselesi için oldukça konuşulacak bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Tüm bunları yaparken de İHA ve SİHA’lardan da destek alınmasını düşünüyor" ifadelerini kullandı.