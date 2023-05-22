Vali Ağbaba: 'TSK Suriyeli dolmaya başladı'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 19:58

Güncelleme: 22.05.2023 - 19:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Suriyeli subayların görev aldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ağbaba, şunları söyledi:

“Bir iddiayı, bir bilgiyi kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Suriyeli insanlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde asteğmen olarak, subay olarak görev yapıyorlar. Bu bir bilgidir ve bunu Türkiye kamuoyuna paylaşmak istiyorum; hepimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde artık Suriyeliler subay olarak görev yapıyor. Milliği, yerliliği dilinden düşürmeyen Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ne hale getirdi; bir görsün Türkler, bir görsün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne değer verenler.

"TSK SURİYELİ DOLMAYA BAŞLADI"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları görsünler. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Suriyeli insanlar, asteğmen olarak subay olarak görev yapıyorlar. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriyeli dolmaya başladı. Bundan sonrasında sayısının artacağını biliyoruz, görüyoruz. İnşallah 28 Mayıs’tan sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Suriyeli bir tek asker kalmayacak.”