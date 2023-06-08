‘Akşener’in karşısına aday çıkarabiliriz’
Olağan kongre sürecine giden İYİ Parti’de kongre öncesi hareketlilik başladı. Parti içinden muhalif isimlerin oluşturduğu “Ortak Akıl Platformu”, kongrede İYİ Parti lideri Meral Akşener’in karşısına çıkabileceklerini duyurdu.
“Ortak Akıl Platformu”, partinin oy kaybına neden olan “başarısız ittifak ve 6’lı masa sürecinin mimarlarının kamuoyu önünde hesap vermelerini” istedi.
Türk milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesinin durdurulması istenen açıklamada, “İYİ Parti, iktidarla kapı arkası siyaseti yaparak herhangi çıkar ilişki kurmamalı” denildi. Açıklamada bazı örgütlerin partiye sızdığı iddialarına değinilerek gündeme gelen isimlerin partiden uzaklaştırılması istendi.
Öte yandan dün İYİ Parti’de yapılan oylama sonucunda Ankara milletvekili Koray Aydın, grup başkanı oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekilliklerine ise Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu seçildi.
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