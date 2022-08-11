Akşener'in mikrofonu uzattığı esnaf iktidara sert çıktı: 'Memleketi yangın yerine çevirdiler'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:17

Meral Akşener, Ocak 2020’de başladığı esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor. Akşener, bugün esnaf ziyareti için Nevşehir’e geldi. Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde kendisini karşılamaya gelen yurttaşlara hitap eden bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

“İlk İçişleri Bakanlığı’na atandığımda, benim anacağım bir köylü kadını, rahmetli ilkokul üçe kadar okumuş, bütün gazeteciler hücum ettiler, anama sormuşlar ‘Kızına ne diyorsun’ diye. O da ‘Allah benim kızımı içindeki şeytandan, yani nefsinden korusun’ demiş. Çok korkuyorum nefsime kapılmaktan, içimizdeki şeytana kapılanların ne halde olduğunu gördük. Onun için asıl olan sizsiniz, vekil olan biziz.

Çok uzun bir zamandır çiftçinin, köylünün, atanamayan öğretmenin, KPSS mülakatında hakkı yenen gençlerin, emeklilerimizin, genç evlatlarımızın konuşulmadığı, herkesin birbirine düşürüldüğü bir dil üzerinden yürüyen bir siyaset anlayışı, sizin her birinizin çırak çıkmanıza sebep oluyor.

İki tane rakam size; Türk Telekom’dan 24 milyar lira çarpıldı, Hariri’nin cebine konuldu. Hariri kim, Sayın Erdoğan’ın aile dostu. Koyun bir kenara 24 milyar lirayı. Ankara’da bir park var, adı Ankapark. Park, nasıl bir park biliyor musunuz? Garibim dinozorların her tarafını yolmuşlar, çalmışlar. Harcanan para 14 milyar lira. Toplayın ikisini, 38 milyar lira. 38 milyar lira ile çiftçi bedava gübre atabilirdi, mazotun yarısında indirim yapılabilirdi, çiftçinin elektrik paralarının affı mümkün olabilirdi. KYK borcu var çocuklarınızın, onlar affedilebilirdi.”

ESNAF: MEMLEKETİN HALİNE BAKIN, BİR SENE DE YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER

Akşener, konuşması sırasında zaman zaman mikrofonu Nevşehirli yurttaşlara da uzattı. Akşener’in mikrofon uzattığı bir esnaf, ekonomik krizden dert yanarak şöyle konuştu:

“Un 100 liraydı geçtiğimiz sene, bugün şimdi 550 liraya alıyoruz. Kullandığımız bütün ham maddelere yüzde 400-500 zam geldi. Elektrik giderlerimiz, su giderlerimiz ortada. BAĞ-KUR, sigorta… Yaşamayacak vaziyetteyiz. 33 kuruşa çocuğuma bez alıyordum, şu anda 2,5 liraya çıktı. Dört tane çocuğum var. Ne olacak, nasıl geçim sağlanacak? Memleketin haline bakın, bir senede yangın yerine çevirdiler.”

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu, gerçek dert. Biz, bu gezilerimizde sizin gerçek dertlerinizi dinliyoruz, iktidarda bulunan muhteremlere diyoruz ki ‘Burada böyle bir dert var, çöz kardeşim’. Bunun karşılığı bana diyorlar ki ‘Meral Akşener Nevşehir’de PKK’lı ama Batman’a, Urfa’ya gittiğinde faili meçhulcü’. Ben de diyorum ki bu ahmaklara, ‘Karar verin kardeşim’.

“ASGARİ ÜCRETLİ BİRİSİ O KİRAYI NASIL ÖDEYEBİLİR, KALAN PARAYLA NASIL GEÇİNİR”

Türkiye’nin yarısı asgari ücret. Yolda gelirken il başkanımıza sordum, geçtiğimiz yerlerdeki kiraları sordum. Böyle bir şey olabilir mi? Avanos’ta kiranın 3 bin lira, 4 bin lira olduğunu söyledi. Asgari ücretli birisi o kirayı nasıl ödeyebilir, kalan parayla nasıl geçinir? Emeklinin 3 bin 500 lira aldığı bir ülkede emekli geçinebilir mi?”

Akşener, kendisine seslenen bir öğretmenin, “Uzman öğretmenlik sınavlarının iptal edilmesini istiyoruz” sözlerine şu yanıtı verdi:

“Ben, Bursa Öğretmen Okulu mezunu bir ilkokul öğretmeniyim, sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdim. Mezun olduğum günden 15 gün sonra tayinim çıktı. Öğretmenlik öyle bir makamdır ki sizin ciğerpareniz evlatlarınızı teslim ettiğiniz insandır. O öğretmeni mutlu etmek bu ülkenin görevidir. Atanamamış öğretmen olamaz ya. Okulları açma ya da öğretmenleri tayin et. Bu ülkede atanamamış öğretmen bırakılması bu ülkeye ihanettir, evlatlarımıza ihanettir.”