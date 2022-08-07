Meral Akşener'in dinlediği genç sağlık çalışanı: 'Ben bu ülkeyi terk etmek istemiyorum'

07 Ağustos 2022 Pazar, 21:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'da çekilen ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’ programının 10. bölümünde sağlık alanında çalışan ve okuyan gençlerle buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in de sosyal medya hesabından “Genç sağlıkçılarımızın maruz kaldıkları haksızlıkları duyurmak, Korkularına, üzüntülerine ve mücadelelerine ortak olmak için; ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’in 10.bölümü yayında” notu ile paylaştığı videoda Akşener, “Sağlık alanında çalışan genç sağlıkçılar diyeyim. Yeteri kadar taktir edilmediğiniz gibi, çok çirkin bir dille ahkamlar kesiliyor, hükümler veriliyor” dedi.





"YORGUNUZ, MUTSUZUZ, ÜZÜNTÜLÜYÜZ…"

Akşener’in, “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” diye sorduğu sağlık alanında çalışan ve okuyan gençler şunları söyledi:

- “Yorgunuz, mutsuzuz, üzüntülüyüz…

- Mesleğimi seviyordum ama hani bu şekilde ayak altına düşmesini açıkçası bizi çok üzdü.

- Meslekten alınan tatminin direkt zaten sıfırlıyor. Şu an içimde gram doktorluk yapma isteği yok.”

"BUGÜN OLSA BUGÜN GİDEBİLİRİZ"

Akşener’in “Bir fırsatın olsaydı gider miydin” sorusuna ise sağlık alanında çalışan ve okuyan gençler şunlar söyledi:

- “Bugün olsa bugün gidebiliriz.

- Ben bu ülkeyi terk etmek istemiyorum. Giderlerse gitsinler denecek olan insanlar, gerçekten biz değiliz. Biz bu söylemleri hak etmiyoruz.

- Şu anda bir gelecek görüyor musunuz derseniz, göremiyoruz.

- O yüzden bizde korktuk biraz ama istediğim meslek olduğu için mecburen… Seçtim ama korkuyorum.

- Korkmakta da haklı kafasına silah da dayandı.

- Kavgalar, gürültüler, hastaların üzerimize yürümesi, şiddet olayları oluyor. Ama bunun yüzde 1’i bence yansıtılıyor.

- Bizi alkışlayan ellerin şu an bizlere vuruyor olmasını, belli başlı noktalarda kaldıramıyorum.

- Bir yerden patladı ve gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Tamamen üst mertebedeki insanların keskin bir şekilde ‘Benim sağlıkçıma dokunamazsın’ı söylemelerini isterdim.

- Hastaya dokunamazsan asla tedavi edemezsin. Onlara bu şekilde dokunurken, onların dokunuşları maalesef ki bizleri üzüyor.

- Farkındayız ki okuduğumuz bölümden daha zor olan bir şey bu bölümle birlikte yaşamak ve bu olanlara rağmen yaşamak.”

"SİZİN SESİNİZİ DE DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Akşener, toplantı sonrası sağlık alanında çalışan ve okuyan gençlere şunları söyledi:

“Bu tür toplantılar o kadar faydalı ki… Sizin sesinizi duyurmaya da devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.”