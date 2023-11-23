Akşener’in özel kalemi Esma Bekar’dan Dikbayır’a yanıt: Yakın çevremden duydum, hukuki süreç başlatıyorum

Yayınlanma: 23.11.2023 - 23:51

Güncelleme: 24.11.2023 - 02:25

Son dönemin hareketli partisi İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dİkbayır katıldığı canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın parti için iş insanlarından para topladığını iddia eden Dikbayır, "Ben Sedat Aksakallı’ya dedim ki ‘Benim belediyelerle işim yok, olamaz, uğraşmam da. Varsa çıkarın ortaya ben gereğini yaparım’ dedim. Yine söylüyorum benim, ailemin, sülalemin bir kuruşluk işini, ticari ilişkisini çıkarsınlar ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Sonra dedi ki ‘Ben de para topluyorum getiriyorum, iş adamlarından para alıyorum bunda bir şey yok’ dedi. Nasıl ya! Ben orada başka bir şey gördüm. Dedim ki, ‘Ben bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi’. ‘Ben Esma Hanım’a, Esma Hanım’ın kocasına verdim’ dedi. Oradan partinin kasasına ya da bana para gelmedi. Sedat Aksakallı getirip bana, partinin kasasına 1 lira vermedi. Gerisini ben bilmem" ifadelerini kullandı.

Ümit Dikbayır'dan çok konuşulacak iddia: Akşener'in yardımcısı kayıtdışı para mı topladı? — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 23, 2023

BEKAR'DAN YANIT GELDİ

Dikbayır‘ın iddialarında işaret ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak iddiaları yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia… — esma bekar (@esmabekar2) November 23, 2023

Bekar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığı ile başlatmış bulunuyoruz. Konunun, hukuka intikal ettiğini kamuoyu ile paylaşmak isterim."